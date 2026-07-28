鉅亨買基金
最近市場忽漲忽跌，讓不少投資人開始猶豫：「現在還要繼續加碼嗎？」許多人選擇關掉「超底王」的加碼機制，怕的是愈買愈低、虧損擴大。不過我們回頭看歷史，針對過去四次大規模股災做了模擬回測，結果發現真正該擔心的，反而是半途而廢。
接下來我們用以下三種方式，模擬在不同時點進場的表現差異：
1. 歷史高點進場：超底王幫助穿越黑暗期
在市場創高時進場，隨後就遇到下跌，是最令人焦慮的狀況。但回測顯示，即便在 2000、2007、2020 與 2022 這些股災前的高點進場，超底王策略在 1 年、3 年、5 年後的表現皆遠優於恐慌停扣與單純定期定額。例如 2020 年高點進場，5 年後超底王報酬率達 91.8%，而恐慌停扣僅 70.8%。就算是 2000 年網路泡沫後，超底王的各天期的表現也明顯優於其他策略。這說明，即使一開始就買在山頂，只要持續在下跌時加碼，長期仍有亮眼回報。
2. 股市跌至一半時進場：加碼機制強化反彈抓點
許多人會在覺得「差不多跌夠了」的時候進場，因此我們也模擬在市場從高點下跌 15% 後再投資的效果。雖然進場點不是最低，但只要搭配加碼機制，效果仍然明顯提升。例如 2008 年金融海嘯中段進場，5 年後定期定額報酬為 26%，但超底王策略提高到 42.6%；2020 年疫情中段進場，5 年後超底王策略之累積報酬率高達 63.4%，顯著勝出。即使沒有抓到最低點，只要策略對、執行夠穩，加碼仍是有效提升績效的方法。
3. 災難低點進場：袋鼠市才是超底王發揮實力的關鍵時刻
從回測來看，若真能在市場最低點進場，不論採取哪種策略，報酬率普遍都不錯。像是 2009 年與 2020 年最低點進場後，三種策略在 5 年後報酬皆超過五成，彼此差距不大。然而，這並不代表「超底王」在低點就沒有加值空間。以 2002 年例，市場在低點後並未出現單邊強彈，而是進入長時間的「袋鼠市」──也就是上下波動劇烈、難以確認明確趨勢的市況。在這樣的震盪環境中，超底王持續在下跌波中進行加碼，最終在 5 年內達到 43.9% 報酬，明顯優於定期定額的 38.6% 與恐慌停扣的 34.7%。顯示出越是在股市極度震盪、情緒波動大的環境，越不能因短期恐慌而停止加碼。因為真正的機會，往往就是在「不確定中」一點一滴累積出來的。
4. 善用超底王兩段式加碼，抓住市場波動中的加碼機會！
歷史上的低點往往只有事後才看得清楚，當下通常伴隨高度恐慌與悲觀訊息，投資人若一味等待「更低點」，反而容易錯過反彈初期。根據回測結果，定期定額美國股市 30 年的累積報酬率可達 636%，但若搭配「超底王兩段式加碼」則可高達 701%。因此，對投資人而言，真正重要的不是找到最低點進場，而是在市場大幅修正時仍能留在市場、分批投入；市場下跌時透過「超底王」自動加碼，將恐慌轉化為累積部位的機會，才能在後續市場修復時放大長期投資成果。
鉅亨投資策略
市場恐慌時，更該堅守策略
從歷史回測來看，不論是高點、中段，還是低點進場，唯有持續執行加碼策略，分批布局、長期持有，才有機會享受到市場回升的全部果實。反之，因恐慌暫停加碼，或錯誤時點退出，只會拉低整體報酬。這也再次提醒大家：「震盪不是風險，中止才是。」
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