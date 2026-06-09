鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-09 10:39

全球股市大震盪，美台股災也讓多元化配置的重要性明顯提升。富達全球優質債券基金經理人 James Durance 指出，儘管市場雖面臨地緣政治衝突等因素，但與 2022 年造成全球債市重挫的環境相比，當前固定收益市場的基本條件已顯著改善。在高利率逐步常態化、通膨回落至可控區間的背景下，報酬來源由過去依賴資本利得轉向以穩定收益為核心，資產配置中的防禦與平衡角色，也為中長期投資人提供更具吸引力的進場布局時機。

全球股市劇烈洗牌！單一資產恐失火 專家曝「高利率＋通膨可控」 迎債市布局良機。（圖：shutterstock）

James Durance 指出全球股市波動再現，主要受到市場對經濟數據及地緣政治的疑慮影響，引發美台兩地股市接連重挫。回顧 2022 年債市大幅修正的核心原因，在於全球通膨失控，迫使各國央行以極端速度升息，當時歐美通膨率一度飆升至 9% 至 10%，但政策利率仍接近零，導致實質利率大幅為負，債券資產首當其衝。

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然而，當前市場條件已明顯改善。目前主要經濟體的通膨預期已大致回落至 3% 左右，而政策利率則已進入限制性區間，甚至高於通膨水準，實質利率重新轉正，固定收益資產的基本面與收益吸引力均較過去兩年顯著提升。市場如今面臨的已非暴力升息風險，而是高利率維持多久的問題。即使降息時點仍存在不確定性，利率大幅上行空間相對有限，這對債市而言形成重要支撐。因此，市場雖可能因經濟數據或地緣政治事件出現短線震盪，但重演 2022 年全面性債券熊市的機率已明顯下降。

針對市場高度關注的地緣政治風險， James Durance 表示，現階段衝突事件更多屬於事件型波動，尚未演變為足以衝擊全球金融體系的結構性危機。相較於 2022 年俄烏戰爭直接推升能源危機與全球通膨，目前市場普遍預期各類衝突仍受到國際政治與政策制衡，不致全面失控，因此對信用市場基本面的破壞力相對有限。

固定收益市場正在出現一項重要結構轉變，債券投資的核心報酬來源，正從過去依賴資本利得，重新回歸至收益。隨著信用利差大幅收斂，債券價格進一步上漲空間有限，但目前市場提供的殖利率水準，已足以成為中長期報酬的主要來源。現在投資債券的關鍵，不是等待央行何時降息，而是當前殖利率是否具吸引力。歷史經驗顯示，債券長期回報與進場時的收益率高度相關。在目前殖利率仍處相對高檔、通膨趨緩的環境下，投資人即使面對利率高檔盤整，只要透過持續領息，仍有機會獲得具競爭力的總回報。

James Durance 點出現階段特別適合三類投資人布局固定收益資產。首先，是希望降低投資組合波動、提高防禦力的穩健型投資人，在股市評價偏高、波動頻繁的背景下，具穩定現金流的高品質債券，有助平衡整體風險；其次，對接近退休或已進入退休階段、重視長期現金流與資產穩定度的投資人而言，目前債券收益水準已具相當吸引力；最後，對中長期資產配置投資人而言，趁利率維持高檔期間分批建立債券部位，有助提前鎖定未來數年的收益基礎。

目前並非全面追逐高風險資產的時點，應更重視全球分散配置與信用研究，投資策略宜採取策略性適度降低評價偏高的美國信用債曝險，轉向布局歐洲及部分基本面穩健、收益具吸引力的新興市場高品質信用債，同時避開評價過熱、風險報酬失衡的主題型資產，以提升投資組合韌性。