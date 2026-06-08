鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-09 06:59

國際油價周一 (8 日) 盤中一度大漲逾 5%，但尾盤漲幅收斂，投資人消化伊朗和以色列發動新一輪攻勢的消息。

〈能源盤後〉伊朗與以色列衝突再度升溫 油價一度飆逾5%後降溫 (圖:Reuters/TPG)

布蘭特原油期貨收盤上漲 1.16 美元或 1.3%，收在每桶 94.25 美元，盤中稍早漲逾 5%。

美國西德州中級原油 (WTI) 期貨上漲 76 美分或 0.8%，收在每桶 91.30 美元。

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伊朗外交部表示，德黑蘭已停止對以色列的攻擊，但警告若耶路撒冷持續對黎巴嫩發動襲擊，伊朗將恢復軍事行動。以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 則表示，以色列目前已停止攻擊行動，但強調對伊朗及真主黨 (Hezbollah) 的戰鬥尚未結束。

油價稍早一度飆升逾 5%，伊朗為報復以色列在黎巴嫩的軍事行動，向以色列發射飛彈。這是自 4 月停火協議達成以來雙方首次爆發這類攻擊。以色列國防軍 (IDF) 隨後在社群平台 X 表示，已對伊朗西部與中部的軍事目標發動打擊。

美國總統川普試圖避免衝突進一步升級，他稍早在社群媒體發文表示，伊朗與以色列正尋求達成停火協議，並指出美國與伊朗針對最終協議的談判仍在進行中。

不過，一名參與美伊和平談判的伊朗官員稍早向 MS NOW 表示，「現階段已不可能與川普總統達成協議」。

伊朗國會議長加利巴夫 (MB Ghalibaf) 表示，美國海軍封鎖行動以及以色列對黎巴嫩的攻擊，都違反了 4 月停火協議，美國及以色列在該地區的資產如今已成為「合法攻擊目標」。

另一方面，石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 發布聲明指出，已同意自 7 月起將原油產量目標提高每日 18.8 萬桶，這也是荷姆茲海峽關閉以來第四度批准增產。