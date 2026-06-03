〈能源盤後〉伊朗襲擊海灣國家 IEA示警庫存告急 油價飆漲近2% Brent逼近98美元

鉅亨網編譯許家華 2026-06-04 05:50

伊朗與美國之間的緊張局勢持續升高，中東衝突再度擴大，加上市場對全球原油供應短缺的憂慮升溫，帶動國際油價週三 (3 日) 大幅上漲約 2%，延續前一交易日漲勢。

（圖：REUTERS/TPG）

倫敦布蘭特原油 (Brent) 期貨收盤上漲 1.81 美元，漲幅 1.89%，報每桶 97.81 美元；美國西德州中級原油 (WTI) 期貨上漲 2.26 美元，漲幅 2.41%，收於每桶 96.02 美元。

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最新情勢顯示，伊朗向海灣鄰國科威特與巴林發射彈道飛彈。根據科威特官方及國營媒體消息，襲擊造成至少 1 人死亡、數十人受傷。與此同時，美軍也對伊朗格什姆島 (Qeshm Island) 發動軍事打擊，使市場擔憂區域衝突進一步升級。

瑞穗證券能源期貨主管 Bob Yawger 表示，停火的可能性似乎正在下降，局勢發展方向對市場而言並不樂觀。

儘管戰事升溫，伊朗外交部長阿拉格齊 (Abbas Araqchi) 接受黎巴嫩媒體《Al Mayadeen》專訪時表示，德黑蘭與華府之間的聯繫並未中斷，但核談判迄今沒有取得任何突破，雙方仍在研究彼此交換的文件內容。

不過，伊朗半官方媒體《Tasnim》稍早報導指出，伊朗近幾日尚未對美方提出新的回應，透過第三方進行的訊息交換也已暫停。伊朗方面要求，除非黎巴嫩戰事獲得解決，否則不會恢復相關接觸。

另一方面，以色列正展開 25 年來最深入的黎巴嫩地面軍事行動。這場衝突自 3 月 2 日爆發以來持續延燒，當時黎巴嫩真主黨 (Hezbollah) 為聲援伊朗而向以色列開火，進一步引爆區域戰爭風險。

美國總統川普則在週三公布的一段 Podcast 專訪中表示，伊朗已同意不擁有核武器，且伊朗最高領袖哈米尼 (Ayatollah Mojtaba Khamenei) 本人也參與相關談判。不過，目前談判進度仍顯得相當有限。

市場分析指出，戰事升溫速度已超越外交斡旋進展，成為推升油價的主要因素。XS.com 商務發展主管 Simon-Peter Massabni 表示，美伊衝突加速升級，而外交談判停滯不前，原油價格因此持續走高。

他指出，荷姆茲海峽持續封閉已對全球能源供應形成瓶頸。荷姆茲海峽承擔全球約五分之一的石油運輸量，其受阻正持續對國際油市施加上行壓力。

此外，國際能源總署 (IEA) 近日警告，若全球原油庫存繼續以目前速度下降，在夏季需求高峰來臨前，全球石油庫存可能降至危險水準。這項警訊也進一步強化市場看多情緒。

倫敦證券交易所集團 (LSEG) 資深石油分析師 Emril Jamil 表示，美伊談判停滯，加上 IEA 對全球低庫存的警告，正持續提高國際基準油價中的風險溢價。

供應面方面，美國原油庫存大幅下降也為油價提供支撐。隨著美國與以色列對伊朗軍事行動進入第四個月，美國出口需求與煉油需求維持強勁。

美國能源資訊署 (EIA) 公布，截至 5 月 29 日當週，美國商業原油庫存減少 800 萬桶，降至 4 億 3,370 萬桶，遠高於《路透》調查分析師平均預估的減少 400 萬桶。

瑞銀集團分析師 Giovanni Staunovo 指出，本次庫存大幅下降不僅來自商業庫存減少，也包括戰略石油儲備下降，顯示供應面正在持續收緊。