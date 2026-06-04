〈能源盤後〉以黎停火點燃和平希望 油價重挫逾3% 布油跌破96美元

鉅亨網編譯許家華 2026-06-05 05:45

國際油價周四 (4 日) 大幅收低，主要受到以色列與黎巴嫩達成停火協議、投資人押注美國與伊朗有望重啟和平談判，以及荷姆茲海峽未來可能恢復正常航運等因素影響。市場風險情緒明顯降溫，使油價回吐前一交易日因中東衝突升級帶來的漲幅。

（圖：REUTERS/TPG）

倫敦布蘭特原油 (Brent) 期貨收盤下跌 2.78 美元，跌幅 2.84%，收於每桶 95.03 美元；美國西德州中級原油 (WTI) 期貨下跌 2.98 美元，跌幅 3.1%，收於每桶 93.04 美元。

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前一個交易日，受到伊朗對科威特發動攻擊以及美軍在荷姆茲海峽附近展開軍事行動影響，兩大原油期貨價格均上漲約 2%。然而隨著以色列與黎巴嫩宣布同意落實停火協議，市場焦點迅速轉向區域局勢降溫的可能性。

根據美國、以色列與黎巴嫩共同發布的聲明，停火協議要求真主黨 (Hezbollah) 全面停止敵對行動，並撤離利塔尼河 (Litani River) 以南地區，由黎巴嫩政府軍接管相關安全事務。市場認為，這項進展有助於消除伊朗提出的主要談判條件之一，進而推動華府與德黑蘭恢復更具實質性的和平談判。

Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示，市場再次完全聚焦於衝突可能獲得解決的希望，供應風險幾乎被忽略。以黎停火消息讓當天所有看漲油價的理由失去支撐。

BOK Financial 資深副總裁 Dennis Kissler 指出，原油期貨不僅回吐前一天漲幅，跌勢甚至進一步擴大，主要因市場相信以黎和平協議將讓美伊談判得以繼續推進。

儘管如此，荷姆茲海峽實際情況仍未完全恢復正常。Kissler 表示，目前通過海峽的船舶交通仍接近停滯狀態，但部分油輪已開始重新靠近波斯灣水域，顯示市場預期航道可能比原先預估更早恢復通行。

荷姆茲海峽是全球最重要能源運輸通道之一，承擔約 20% 的全球石油海運量。自美伊衝突升級以來，多家航運公司暫停或限制船隻通過，使全球能源市場持續面臨供應風險。

不過，部分分析師認為，目前市場對和平前景可能過度樂觀。瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 表示，只要荷姆茲海峽的石油流動仍受限制，油價中長期仍傾向上漲，供應緊張問題並未真正解除。

供應面數據同樣顯示市場仍然偏緊。美國能源資訊署 (EIA) 公布，截至 5 月 29 日當週，美國原油庫存減少 800 萬桶至 4 億 3,370 萬桶，遠高於市場預估的減少 400 萬桶，反映出口需求與煉油活動維持強勁。

另一方面，俄羅斯副總理諾瓦克 (Alexander Novak) 罕見承認，今年以來俄羅斯原油產量有所下降，主要受到煉油廠非計畫性維修影響。這也是俄羅斯官方首次公開承認近期產量下滑。

亞洲市場方面，由於中國需求復甦不如預期，伊朗原油價格自 4 月以來首次出現折價銷售，俄羅斯原油對中國買家的溢價也有所下降。交易人士指出，需求疲軟迫使供應商透過降價來刺激採購意願。

然而，石油輸出國組織 (OPEC) 對需求前景仍維持樂觀態度。OPEC 秘書長蓋斯 (Haitham Al Ghais) 在聖彼得堡國際經濟論壇表示，儘管中東衝突持續且荷姆茲海峽一度封閉，但 OPEC 仍預期全球石油需求將維持強勁成長，因此並未調整原先需求預測。

此外，美國國會也出現影響市場情緒的新變數。由共和黨主導的眾議院 4 日通過限制總統川普繼續對伊朗進行軍事行動的決議案。雖然法案仍需參議院通過並克服總統否決權，短期內實際影響有限，但市場視為美國內部對戰事擴大的制衡力量正在增強。