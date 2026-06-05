鉅亨網編譯許家華 2026-06-06 06:02

國際油價周五 (5 日) 續跌，市場對美國與伊朗衝突進一步升級的擔憂降溫，投資人開始押注雙方最終可能達成和平協議，帶動原油價格連續第二個交易日走低。不過分析師警告，由於荷姆茲海峽通行仍受限制、黎巴嫩局勢持續緊張，加上美伊談判仍存在諸多爭議，油市波動風險並未真正消失。

倫敦布蘭特 (Brent) 原油期貨收跌 1.94 美元或 2.04%，報每桶 93.09 美元；美國西德州中級原油 (WTI) 下跌 2.50 美元或 2.69%，收報每桶 90.54 美元。此前一天，Brent 與 WTI 分別大跌 2.84% 及 3.1%，意味兩大指標油價在兩個交易日內累計跌幅超過 5%。

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儘管如此，受中東衝突升溫帶動，布蘭特本周仍上漲 1.18%，WTI 周漲幅則達 3.64%，有望創下近三周以來首度周線收紅。

Price Futures Group 資深分析師 Phil Flynn 表示，目前市場並未預期衝突進一步升級，即便尚未達成正式協議，投資人仍認為局勢正朝降溫方向發展。

近期油價走勢主要受到美伊和平談判進展左右。市場原先擔憂戰事升級恐進一步衝擊全球能源供應，但隨著美國總統川普近日多次表示談判取得進展，投資人風險情緒逐漸改善。

然而，談判仍面臨多項重大障礙。根據路透整理，目前雙方仍須就荷姆茲海峽重新開放、伊朗核計畫限制、彈道飛彈發展、美國對伊朗制裁解除，以及黎巴嫩局勢等核心議題達成共識。

其中，伊朗已明確表示，任何與華府的全面和平協議都必須納入黎巴嫩停火安排，並要求以色列停止對黎巴嫩南部軍事行動。伊朗支持的黎巴嫩真主黨 (Hezbollah) 領袖卡西姆 (Naim Qassem) 周四也拒絕美國斡旋的停火方案，使談判前景增添變數。

市場最關注的仍是荷姆茲海峽航運恢復情況。荷姆茲海峽承擔全球約 20% 的海運原油運輸量，是全球最重要能源運輸要道之一。雖然近期已有少數油輪恢復通行，但整體流量仍遠低於戰前水準。根據市場數據，本月初僅有 4 艘油輪成功通過海峽，而戰前每日平均通行量約 130 艘。

ING 與 IG 等機構分析師指出，目前油價仍能維持在每桶 90 美元以上，顯示市場雖預期和平談判有機會成功，但對供應風險仍保有高度警戒。一旦談判破裂，原油價格可能迅速重返 100 美元以上。

供應面方面，阿曼石油開發公司 (Petroleum Development Oman) 表示，儘管阿曼 Mina al Fahal 原油出口港附近日前發生爆炸，但裝載作業未受影響。該港每日出口原油約 80 萬至 90 萬桶。

另一方面，石油輸出國組織 (OPEC) 秘書長蓋斯 (Haitham Al Ghais) 周四重申，即使中東戰事持續、荷姆茲海峽運輸受阻，OPEC 仍維持 2026 年全球石油需求每日增加 120 萬桶的預測不變。

伊朗原油出口則持續惡化。根據 Vortexa 與 Kpler 船運數據，伊朗 5 月原油與凝析油出口量已降至近六年最低水準，日均出口量約 20.9 萬至 26 萬桶，遠低於 4 月的 134 萬桶及 3 月的 190 萬桶，主因美國海上封鎖行動大幅限制伊朗油輪進出港口。此外，中國需求疲弱也進一步壓抑伊朗原油價格。

德國商業銀行 (Commerzbank) 指出，雖然地緣政治風險持續支撐油價，但市場庫存消耗速度低於預期、出口路線改道以及需求放緩，均限制了布蘭特原油進一步上漲空間。