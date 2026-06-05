鉅亨網編譯陳又嘉
《巴隆周刊》報導，原本期待周四晶片股重挫只是短暫修正的投資人，周五 (5 日) 再度失望。
近幾個月來，晶片製造商一直是推動美股屢創新高的重要力量，但部分半導體龍頭股周五連續第二個交易日走跌。
博通 (AVGO-US) 股價周五下跌 7.9%，收在 385.73 美元。此前該股周四已暴跌 13%，儘管會計年度第二季獲利優於市場預期，但相對平淡的營收展望掩蓋了財報利多。
根據道瓊市場數據，博通周四的暴跌使市值一日蒸發 2,860 億美元，創美國企業史上第四大單日市值縮水紀錄。
其他晶片股周五同樣遭遇重挫：美光科技 (MU-US) 下跌 13%，AMD(AMD-US)下跌 11%，英特爾 (INTC-US) 下跌 11%，Marvell(MRVL-US)重挫 17%。
博通於周三盤後公布的營收展望雖略優於華爾街分析師預期，但未能帶給市場足夠驚喜。此外，執行長陳福陽在財報電話會議中表示，客製化 AI 晶片重要客戶 Google 未來可能會分散供應鏈來源，進一步引發市場擔憂。
投資人目前最關心問題是，博通令人失望的展望是否會讓整體晶片股漲勢就此熄火。費城半導體指數周五大跌 10%，創下 2020 年 3 月 16 日以來最慘烈單日跌幅。不過，即使經歷這波修正，費半 2026 年迄今仍累計上漲 73%。
下一篇