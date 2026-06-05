鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-06 07:40

《巴隆周刊》報導，原本期待周四晶片股重挫只是短暫修正的投資人，周五 (5 日) 再度失望。

博通、英特爾股價直直落，晶片股拋售恐尚未結束？(圖：Shutterstock)

近幾個月來，晶片製造商一直是推動美股屢創新高的重要力量，但部分半導體龍頭股周五連續第二個交易日走跌。

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博通 (AVGO-US) 股價周五下跌 7.9%，收在 385.73 美元。此前該股周四已暴跌 13%，儘管會計年度第二季獲利優於市場預期，但相對平淡的營收展望掩蓋了財報利多。

根據道瓊市場數據，博通周四的暴跌使市值一日蒸發 2,860 億美元，創美國企業史上第四大單日市值縮水紀錄。

博通於周三盤後公布的營收展望雖略優於華爾街分析師預期，但未能帶給市場足夠驚喜。此外，執行長陳福陽在財報電話會議中表示，客製化 AI 晶片重要客戶 Google 未來可能會分散供應鏈來源，進一步引發市場擔憂。