鴻海與英特爾策略合作 攜手推動三大AI應用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-04 14:46

鴻海 (2317-TW) 宣布將與英特爾 (intel)(INTC-US) 進行策略合作，攜手推動 AI 機櫃、邊緣 AI 及實體 AI 次世代平台發展，布局 Agentic AI、終端智慧與機器人等應用，進一步推動和支援智慧製造、智慧城市、車用與機器人等多元場景。

左起為鴻海董事長劉揚偉、英特爾執行長陳立武。(圖：鴻海提供)

根據合作內容，雙方將結合英特爾在處理器 (CPU)、矽光子技術與軟體生態系的優勢，及鴻海在系統整合、全球製造規模與客戶服務能力上的深厚基礎，共同推動由 AI 驅動的解決方案的規模化部署。

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在 AI 機櫃領域，雙方將探索開發與商業化機櫃級 AI 基礎設施解決方案，涵蓋以 Intel Xeon 處理器為基礎的機櫃與 AI 加速器架構，並共同推進高速互連、散熱與液冷設計、系統監測，以及 AI 資料中心擴充性等關鍵技術，提供更高效能與高能源效率的 AI 部署解決方案。

此外，雙方亦將探索於客製化 ASIC、SoC 與系統整合等設計服務上的合作機會，結合英特爾的完整晶片能力與鴻海完整的設計製造生態系，此合作涵蓋晶片、模組與系統，將拓展全球市場商機。

鴻海董事長劉揚偉表示，AI 正快速重塑全球產業與社會運作模式，與英特爾的合作結合雙方在運算平台、系統整合與全球供應鏈的優勢，共同打造新世代 AI Infrastructure、Edge AI 與 Physical AI 生態系，加速 AI 應用落地。

英特爾執行長陳立武表示，AI 的快速成長，尤其是大規模推論與代理式 AI 工作負載的興起，正在重新定義現代運算所需具備的能力，相關需求仰賴橫跨整個技術堆疊的全面創新，涵蓋從新一代矽晶與晶片設計、機櫃級系統，到邊緣 AI 與 Physical AI 的部署。