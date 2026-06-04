鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-04 18:56

群聯 (8299-TW) 今 (4) 日公佈 5 月營收 228.28 億元，月成長 13%，年成長 300%，刷新歷史單月新高，累計前 5 月營收 840.02 億元，年成長 229%，同樣刷新歷史同期新高。

執行長潘健成表示，AI 產業已逐步從模型訓練 (Training) 邁向大規模 AI 推論 (Inference) 與 Agentic AI 應用落地階段，無論是企業 AI、主權 AI、AI 代理人、AI PC 等邊緣 AI 裝置，都持續產生龐大且需長期保存的資料量。這也再次驗證「AI Inference is becoming data/storage centric」的產業趨勢。

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潘健成看好，隨著 AI 推論應用快速普及，整體 NAND 儲存需求依然十分強勁，目前市場並未看到需求降溫跡象，而 NAND 供給端仍維持相對保守，使市場供需持續維持緊俏狀態。

潘健成進一步指出，伴隨 AI 生態系快速擴張，企業級 SSD 已從傳統儲存設備，演變為 AI 基礎架構的重要核心元件。從 AI 訓練、AI 推論、RAG、Agentic AI 到超大規模資料中心與主權 AI 建設，都持續推升高容量、高效能及高耐久度企業級 SSD 需求。群聯近年積極布局 Pascari 企業級 SSD 產品線、AI Data Platform、aiDAPTIV 解決方案及相關 AI 基礎架構，並成功掌握 AI 帶來的新一波成長機會，也使高附加價值 AI 相關產品對整體營收與獲利貢獻持續提升。

潘健成補充，在邊緣 AI 市場方面，群聯與英特爾 (INTC-US) 合作推動的 iGPU + aiDAPTIV 平台技術已逐步獲得市場認同。透過將 NAND Flash 轉化為 AI 工作負載可使用的延伸記憶體資源，aiDAPTIV 有效突破傳統 DRAM 容量限制，讓 AI PC 與邊緣裝置得以運行更大型的 MoE 模型與 Agentic AI 應用。目前已有多家 PC 品牌與伺服器合作夥伴陸續推出搭載 Intel 平台與 aiDAPTIV 技術的相關產品。