鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉近日與韓國 SK 集團會長崔泰源會面，雙方就全球 AI 產業發展進行探討，包括 AI 伺服器、AI 資料中心及能源解決方案等領域的合作，以深化新世代 AI 基礎設施的競爭力。
據了解，雙方本次會談就亞洲地區大型 AI 資料中心建設、市場需求趨勢及產業合作模式交換意見，鴻海將發揮在 AI 伺服器垂直整合、機櫃級系統整合、先進散熱技術及 AI 資料中心解決方案優勢，攜手合作夥伴共同推動新世代 AI 基礎設施的發展。
雙方亦針對機器人、能源管理與電池技術等領域進行交流，期待結合 SK 集團在能源與關鍵技術領域的深厚基礎，及鴻海在全球製造、系統整合與 AI 應用場域優勢，共同探索未來合作機會。
SK 集團憑藉領先業界的技術實力，正加速開發建構 AI 時代核心基礎設施所需的關鍵技術，未來，SK 將持續透過下一代 AI 記憶體技術創新，進一步強化其在全球市場的技術競爭力。
面對全球 AI 產業的崛起，市場對高效能運算 (HPC) 與 AI 基礎設施需求持續攀升，建構完整且高效率的 AI 生態系，已成為推動產業創新與加速 AI 應用落地的重要關鍵。
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