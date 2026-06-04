鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-04 14:47

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉近日與韓國 SK 集團會長崔泰源會面，雙方就全球 AI 產業發展進行探討，包括 AI 伺服器、AI 資料中心及能源解決方案等領域的合作，以深化新世代 AI 基礎設施的競爭力。

據了解，雙方本次會談就亞洲地區大型 AI 資料中心建設、市場需求趨勢及產業合作模式交換意見，鴻海將發揮在 AI 伺服器垂直整合、機櫃級系統整合、先進散熱技術及 AI 資料中心解決方案優勢，攜手合作夥伴共同推動新世代 AI 基礎設施的發展。

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雙方亦針對機器人、能源管理與電池技術等領域進行交流，期待結合 SK 集團在能源與關鍵技術領域的深厚基礎，及鴻海在全球製造、系統整合與 AI 應用場域優勢，共同探索未來合作機會。

SK 集團憑藉領先業界的技術實力，正加速開發建構 AI 時代核心基礎設施所需的關鍵技術，未來，SK 將持續透過下一代 AI 記憶體技術創新，進一步強化其在全球市場的技術競爭力。