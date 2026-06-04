鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-04 18:24

2026 年台北國際電腦展 (COMPUTEX 2026) 熱鬧登場，全球目光再度聚焦台灣。臺灣證券交易所特別舉辦兩場國際媒體簡報會，邀集橫跨半導體、AI 基礎建設及全球關鍵供應鏈等多家上市科技企業代表同台。證交所董事長林修銘於會中宣示，成熟穩健的資本市場是支撐產業長期發展的堅實後盾，未來全球經濟的成長動能，將來自證交所的科技與 AI 企業，預估 2026 年送件申請上市比重將衝破 4 成。

林修銘指出，台灣在全球 AI 生態系中之所以能扮演舉足輕重的關鍵角色，背後仰賴的不只是頂尖的單一企業，而是歷經多年發展、具備高彈性與高技術壁壘的堅韌完整產業鏈，以及支撐產業長期發展的資本市場。

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林修銘直言，「如果說過去由石油支撐全球經濟發展，未來的成長動能則將來自證交所的科技與 AI 企業。」臺灣證券交易所致力串聯上下游的關鍵技術與企業，向國際市場展現台灣如何持續引領全球 AI 基礎建設，並為產業創新與長期成長奠定基礎。

針對台灣資本市場的未來展望，林修銘表示，證交所近年持續強化作為全球領先籌資平台的功能，積極推動高成長性的科技企業進入資本市場。

根據證交所最新掌握的進度，預估 2026 年將有約 40 家企業正式申請上市，其中超過 15 家為 AI 供應鏈相關企業，占整體申請家數比重一舉突破四成。

若對比歷史數據，AI 供應鏈相關企業佔整體申請上市家數的比重，在 2024 年為 29%，2025 年成長至 33%，預估 2026 年將進一步衝高超過 40%。林修銘強調，這一成長軌跡充分顯示，AI 相關企業不僅在產業界發光發熱，也已逐步化為台灣資本市場最核心的重要成長動能。

在國際布局層面，林修銘進一步指出，臺灣證券交易所如今的定位已經超越了傳統的資本市場平台，更演變為觀察全球 AI 未來產業發展的重要窗口。

林修銘指出，「站在資本與創新的交會點，我們串聯全球資本與推動 AI 發展的重要企業。」證交所正透過璞玉指數與提升企業價值計畫，協助國際投資人辨識優質企業、理解其長期成長策略。

透過這個平台，技術創新得以加速推動 AI 應用落地，而資本市場則進一步發揮綜效，支應研發與資本支出需求，支持台灣企業進行規模化與全球布局，進而創造資金、人才與創新相互強化的正向循環。