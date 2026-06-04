利機今年營收估增2至3成 均熱片業績至少翻倍增

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-04 18:33

利機 (3444-TW) 總經理黃道景今 (4) 日表示，今年本業穩健增溫，加上明鈞源併購案預計下半年完成交割，開始併表挹注，今年營收可望年增 20% 至 30%。尤其明鈞源從事的均熱片業務，受惠 AI 晶片功耗與封裝尺寸持續放大，相關需求不斷升溫，均熱片今年業績至少翻倍成長。

利機總經理黃道景。(鉅亨網資料照)

從需求面來看，AI 仍是利機今年主要成長來源之一。黃道景說，目前均熱片市況相當好，雖然利機並非直接供應終端品牌客戶，但下游客戶多為相關代工廠，因此能明顯感受到 AI 供應鏈需求。隨著 AI 晶片功能越來越強、尺寸越來越大，封裝體也同步放大，對導熱、均熱與散熱材料的需求持續提高。

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利機 AI 產品並非單一晶片，而是一整套解決方案，當中包含均熱片、載板再到貼合膠材都有相對應解決方案，也同步開發新產品。

黃道景指出，過去散熱片概念早已存在，早期多是將金屬片沖壓、電鍍後放入封裝中，主要目的只是將熱帶出來；但現在 AI 晶片設計已不同以往，高階客戶會精準計算熱流方向與散熱路徑，均熱片已不再只是單純金屬片，而是更具技術含量的熱管理零組件。

受惠中大尺寸產品需求升溫，利機均熱片業務近年快速成長。2023 年至 2024 年均熱片業績約有年成長數十個百分比，2024 年至 2025 年成長幅度更達 129%。今年在中大尺寸產品拉動下，均熱片相關營收有機會由 2 億多元成長至 4 至 5 億元，延續倍數以上的成長動能。

除均熱片外，利機封測與載板需求同樣強勁，載板訂單能見度約莫半年，部分訂單能見度更已看到 2027 年；導線架訂單能見度約 5 至 6 個月，部分特定客戶約 4.5 至 5 個月，非特定或量較小客戶則可能超過 6 個月。