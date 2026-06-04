鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-04 20:23

金管會自 2019 年以來，已經 6 年未到中國大陸進行金融檢查，金管會檢查局官員坦言，該計畫能否成行仍面臨雙重變數，其一是總預算正在立法院審查，若如去年般遭到大幅刪減，恐難以成行；其二，即便台灣預算與陸委會過關，仍須依 MOU 取得中國金融監督管理總局的「同意放行」，今年能否順利登陸金檢仍是未知數。

金管會暌違6年重啟赴陸金檢？面臨「立院砍預算、陸方不放行」雙重變數。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

金管會過去最後一次赴陸金檢落在 2019 年，當時共檢查了 4 家分行，隨後遭遇 COVID-19 疫情及兩岸情勢緊張，至今已經逾 6 年未有台灣官方檢查人員踏上中國大陸土地。

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檢查局副局長郭文龍說明，2026 年度赴大陸金檢的差旅費預算目前正由立法院審核中，一旦預算確定，金管會將即刻向陸委會通報並取得核准。隨後，將依據 2009 年 11 月 16 日簽署的《海峽兩岸銀行業監督管理合作瞭解備忘錄》第 14 條規定，正式通知中國大陸「國家金融監督管理總局」，在取得對岸同意後，才可前往辦理實地檢查。

郭文龍表示，金檢規劃會聚焦於當前的經濟情勢、內部控制狀況、突發事件，並結合預算編列情況，以「風險考量」為核心來排定檢查的優先順序，會優先查核風險較高的機構，目前相關實質作業已在密鑼緊鼓規劃中。

媒體關切為何將「大陸與香港」金檢預算與計畫綁在一起？郭文龍解釋，在大陸與香港地區的預算編列上，歷來都歸屬於同一個項目。雖然赴陸受阻，但香港部分幾乎每年都會成行，今年也不排除前往，目前並未受到香港當地治安或政治環境轉變的影響。

至於中國大陸部分，雖然已逾 6 年未實地查核，但金管會仍透過母行、第三方機構查核及海外監控機制掌握當地分行營運。然而，郭文龍坦言，能夠到現場實際查核，還是比較能全面性、完整地了解當地情況，並能與陸方監理機構建立良好溝通，這對兩岸銀行業監理非常重要。

金管會主秘尚光琪補充說明，赴陸金檢能否順利成行，「預算」與「陸方同意」缺一不可。若立法院比照往年大幅刪減海外差旅預算，恐將影響成行機率；此外，即便預算通過、陸委會核准，最終仍須依 MOU 規範取得中國金融監管總局的同意，並非台灣單方面決定即可成行。