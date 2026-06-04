〈台幣〉量縮貶值2分收在31.46元 外資先停泊觀望

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-04 17:04

台股今 (4) 日陷入整理回檔 781.7 點，失守 46000 點關卡，台北匯市也同步轉弱，新台幣終場貶值 2 分，收在 31.46 元，台北外匯經紀公司成交值縮至 15.89 億美元。

新台幣貶值2分，收在31.46元。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以貶值 2 分開出後，午盤前一度轉升至 31.434 元，最低僅來到 31.502 元，高低價差 6.8 分，外資雖賣股，但未見強勁的匯出壓力，主要先停泊觀望。

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觀察主要亞幣，以韓元貶值近 0.3% 較多，人民幣貶約 0.1%，新台幣收貶 0.06%，日元偏強升逾 0.1%，泰銖升近 0.2%，美元指數則小跌 0.07% 左右。

法人指出，美國總統川普透露美伊新一輪談判可能在周末登場，緊接著下周還有蘋果全球開發者大會，搭配美國就業穩健、消費保持韌性、AI 熱潮帶動企業投資，有助美股盤堅。