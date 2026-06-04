〈台幣〉量縮貶值2分收在31.46元 外資先停泊觀望
鉅亨網記者王莞甯 台北
台股今 (4) 日陷入整理回檔 781.7 點，失守 46000 點關卡，台北匯市也同步轉弱，新台幣終場貶值 2 分，收在 31.46 元，台北外匯經紀公司成交值縮至 15.89 億美元。
新台幣今日以貶值 2 分開出後，午盤前一度轉升至 31.434 元，最低僅來到 31.502 元，高低價差 6.8 分，外資雖賣股，但未見強勁的匯出壓力，主要先停泊觀望。
觀察主要亞幣，以韓元貶值近 0.3% 較多，人民幣貶約 0.1%，新台幣收貶 0.06%，日元偏強升逾 0.1%，泰銖升近 0.2%，美元指數則小跌 0.07% 左右。
法人指出，美國總統川普透露美伊新一輪談判可能在周末登場，緊接著下周還有蘋果全球開發者大會，搭配美國就業穩健、消費保持韌性、AI 熱潮帶動企業投資，有助美股盤堅。
不過，法人也提醒，達拉斯聯邦準備銀行總裁 Lorie Loga 表態憂心聯準會今年可能需要升息，原因在於美國經濟成長和企業獲利表現強勁，而相關鷹派言論令市場高度關注聯準會新任主席華許上任後的首次會議結果。
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