鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-04 17:59

台股今 (4) 日在最後一盤摜壓下殺 125.91 點，終場收最低點 45677.46 點，下跌 781.7 點，跌 1.6%，成交量 1.2 兆元。台股連飆 4 天，外資連續加碼 4 天後轉為賣超 756.85 億元，主要賣超漲多的仁寶 10 萬張、宏碁 6.4 萬張。

觀察三大法人動向，合計賣超 931.58 億元，外資、自營商同站賣方，投信獨站買方；外資由買轉賣，賣超 756.85 億元；投信買超 38.94 億元，呈連五買；自營商由買轉賣，賣超 213.67 億元。

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外資大舉買入聯電 14.9 萬張，也買超臺企銀 3.2 萬張、第一金 3.1 萬張，並敲進玉山金 2.7 萬張、國泰金 2.5 萬張、彰銀 2.2 萬張。另外也買入永豐金 2.2 萬張、陽明 2.0 萬張、合庫金 2.0 萬張，並買超富邦金 1.9 萬張。

證交所昨日公告高達 42 檔個股列為注意股，近期 AI PC 及 AI 伺服器相關個股狂飆，仁寶、宏碁、英業達、華碩、廣達均入列，並成為今天外資出脫的標的。

外資今天除大舉賣超凱基金 15.1 萬張外，還賣超仁寶 10.0 萬張、宏碁 6.4 萬張，並賣出緯創 4.3 萬張；並賣超元大台灣 50 3.8 萬張、00981A 主動統一台股增長 3.5 萬張。另外也賣超 00919 群益台灣精選高息 3.5 萬張、廣達 3.3 萬張、鴻海 2.8 萬張，及減碼華南金 2.6 萬張。

投信主要買入凱基金 21.6 萬張，也買超台新新光金 7.2 萬張、華南金 5.1 萬張，並敲進廣達 3.4 萬張、長榮航 2.8 萬張、遠東新 2.7 萬張。另外也買入統一證 1.7 萬張、正新 1.6 萬張、和碩 1.5 萬張，並買超興富發 1.0 萬張。