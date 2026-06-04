鉅亨網編輯林羿君 2026-06-05 07:10

摩根大通最新報告指出，隨著台積電、SK 海力士及三星電子股價今年來狂漲，持有這三檔股票的國際投資人，正遭遇部位集中於單一個股或類股的最高權重限制，被迫減碼部位。

台積電、SK海力士滿倉後買誰？外資加碼名單曝光 聯發科等4檔台股入列。(圖:shutterstock)

小摩總經研究團隊在調查相關資金被轉向哪些股票和產業後發現，在台灣，這些國際投資人持續把從台積電賺到的獲利，重新投資到其他台灣科技股。

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在其他地區，從 SK 海力士和三星獲利了結的基金經理人，則探索馬來西亞、泰國和新加坡的特定科技股，中國科技股也受到青睞，工業股同樣成為目標，此外，由於荷姆茲海峽持續封閉，能源儲存類股也受到追捧。

儘管新興市場今年來已漲近 25%，且迭創新高，目前價位看來仍不算太高。小摩策略師認為，投資人目前在新興股市的配置部位不構成重大風險，且在聚焦基本面之後，依然看好亞股，甚至調高不含日本的 MSCI 亞太市場指數目標值。

小摩以巴特拉（Rajiv Batra）為首的總體研究團隊預估，在基準情境下，該指數目標值為 1,400 點，多頭情境為 1,600 點，空頭情境為 1,000 點。

巴特拉及其團隊表示，他們給予「客戶的主要建議，一直都是接受當前市況下的集中度風險」，同時坦承若全球流動性情勢緊俏或波灣局勢惡化，新興市場可能面臨賣壓，但認為回檔就將是買進機會。

證據顯示，外資今年來多數時間都賣超北亞股票。例如，Gavekal 分析師西坎德（Udith Sikand）計算，外資今年來對韓股的淨曝險已減少 70 億美元，主要受單一股票部位限制的影響，使韓股的主要買盤主要為當地散戶和國際避險基金。

針對韓股的泡沫憂慮，巴特拉認為還不必太過擔心，「融資業務和新推出槓桿指數型基金（ETF）所顯現的槓桿確實增加得很快，但在整體市場的背景下，規模依然很小」。

巴特拉的報告也觀察到，南韓散戶才剛開始把資金從海外股票市場匯回國內，「還有很大的（匯回）空間」。

小摩因而更專注於基本面的動能。科技與 AI 類股的基本面動能都還沒有放緩跡象，且正擴大到工業和金融類股。