〈台積電股東會〉今年美元營收估增逾3成 魏哲家：AI需求強勁、不放棄任何業務機會
鉅亨網記者魏志豪 台北
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (4) 日舉行股東會，董事長魏哲家表示，受惠技術領先與廣泛客戶基礎，台積電去年營收與每股盈餘再創歷史新高；展望今年，儘管總體經濟仍有不確定性，但 AI 需求持續強勁，若以美元計，台積電全年營收成長仍將超過 30%。魏哲家也強調，台積電不會放棄任何業務機會，將持續投資先進製程、先進封裝與特殊製程技術，全力滿足客戶需求。
魏哲家指出，AI 市場去年持續正向發展，公司對 AI 長期成長趨勢的信念非常堅定，也相信市場對半導體的需求具有根本性。作為晶圓製造服務提供者，台積電首要責任是提供最先進技術與充足產能，全力支援客戶釋放產品創新。
展望今年，魏哲家指出，雖然總體經濟不確定性仍在，但台積電有信心表現將持續優於產業成長。公司觀察到，AI 模型在消費端、企業端與主權 AI 領域的採用率持續提升，帶動更多運算能力需求，進而支撐對先進半導體晶片的強勁需求。
魏哲家進一步說明，AI 正從生成式 AI 轉向 Agentic AI，使大型語言模型處理文字所需的 Token 消耗數量進一步增加，也讓運算能力需求不斷增長，進一步支撐對先進半導體的強勁需求。台積電客戶以及客戶的客戶，持續給予公司對 AI 產業的正面展望，因此台積電仍維持對未來數年 AI 大趨勢的信念。
不過，魏哲家也指出，台積電持續關注零組件價格上漲帶來的影響，尤其是消費品與價格敏感終端市場，同時中東近期情勢也對總體經濟帶來更多不確定性。因此，台積電將審慎規劃業務，並持續專注基本面，以進一步強化競爭地位。
針對產能與業務布局，魏哲家強調，台積電不會放棄任何業務機會，正非常努力滿足所有客戶需求，包括投資先進製程、先進封裝與特殊製程技術。至於成熟製程策略，台積電並無改變，重點是為特殊製程技術建置更具優異良率的產能，而非僅是一般產能供應。
魏哲家舉例，台積電正在增加成熟製程技術產能，包括日本 JASM 第一座晶圓廠，以及德國 ESMC，前者聚焦特定應用，後者則為汽車與工業應用而建。台積電將持續最佳化成熟製程技術產能組合，專注於更高附加價值與策略性市場領域，同時確保有足夠產能支援現有客戶成長。
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