〈COMPUTEX〉技嘉結盟三大醫學中心 董座看好智慧醫療優化毛利結構

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-04 15:43

技嘉科技 (2376-TW)COMPUTEX 2026 全面秀出 AI 應用落地成果，董事長葉培城受訪時表示，技嘉近年默默布局智慧醫療領域，目前已與國泰綜合醫院、臺大醫學中心和台北榮總等醫療體系展開合作與臨床導入。技嘉在此項業務占整體營收比重僅 10% 以下，雖然目前剛起步且初期金額規模不大，但因具備相對利基且毛利率與利潤表現不同，隨著今年到明年相關產品逐步放量，將有助於優化整體獲利結構。

技嘉結盟三大醫學中心 董座看好智慧醫療優化毛利結構。(圖：技嘉提供)

技嘉科技在智慧醫療的策略主要聚焦於發揮硬體與科技的輔助角色，將醫療機構內部的專業知識與醫療想法轉化為具體的商業化產品。董事長葉培城強調，醫療產業的核心痛點在於數據涉及極為敏感的個人隱私，因此相關醫療資料不可能上傳至雲端處理，這正是技嘉科技可以發揮配合的邊緣運算強項。

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為了因應去個資化與本地端運算的需求，技嘉科技推出結合邊緣運算技術的 GX10 架構 AI 迷你電腦和影像擷取卡產品，讓所有醫療數據都能在本地端裝置內完成 AI 運算與處理，完全避免資料外洩的風險。目前公司與國泰綜合醫院的合作為首個落地應用的專案，雙方已共同開發出針對慢性阻塞性肺病與間質性肺病的影像辨識輔助系統，後續還將進一步推展至其他器官的 AI 模型開發。

在 AI 醫療影像判讀的實際應用上，除了肺部影像輔助外，該技術也已導入超音波等影像判讀輔助。傳統超音波判讀高度仰賴資深老醫師的經驗，但透過 AI 輔助能讓影像判讀更為清楚，即便是剛畢業的年輕醫師在經過足夠訓練後也能輕鬆辨識落差，對於醫學教學與縮短醫師經驗斷層有極大幫助。