鉅亨網編譯陳又嘉 2026-08-06 16:00

特斯拉與SpaceX正悄悄合併？AI成最大連結(圖：Shutterstock)

特斯拉當日下跌 1.8%，收在 321.55 美元。SpaceX 周二盤後公布第二季財報後，周三股價下跌 13.6% 至 108.27 美元。

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問題似乎並不在於財報數字。SpaceX 公布的營收與獲利均優於市場預期。該股在財報公布前的周一與周二累計上漲近 16%，經周三回跌後，這周股價下跌 0.1 美元。

特斯拉股價走勢呈相同模式。截至周三交易前，受惠於周一與周二漲勢，該股本周累計上漲約 5%。

特斯拉與 SpaceX 當然有許多共同點，除了執行長都是馬斯克之外，兩家公司都正大舉投資人人工智慧，並合作開發 AI 應用及一座半導體製造設施。

SpaceX 正投入數百億美元，盡可能快速建造 AI 資料中心。第二季 AI 資本支出達 158 億美元，高於去年同期的 7.49 億美元，AI 算力提升至 1.4GW，高於去年同期的 0.4GW。

特斯拉第二季在新廠房及設備上的資本支出為 58 億美元，高於 2025 年第二季的 24 億美元。公司表示，其 AI 算力在 2026 年上半年已增加超過一倍。

特斯拉利用這些算力訓練車輛自動駕駛等技術，SpaceX 則將算力出租給 Anthropic 與 Google，同時持續開發自家 Grok AI 模型。

正因雙方都將重心放在 AI，因此不少華爾街分析師認為，兩家公司最終合併幾乎不可避免。過去一周，馬斯克不得不出面平息市場猜測，否認特斯拉將出售其中國業務，以協助推動與 SpaceX 合併。

理論上，此舉將使合併程序更加順利，因為可排除中國批准交易等監管障礙，以及降低美國政府對身為國防承包商的 SpaceX 在中國擁有大量業務的疑慮。

這會是一項代價高昂的決定。特斯拉約 20% 年度銷售額來自中國。根據中國乘用車市場信息聯席會 (CPCA) 數據，特斯拉中國工廠 7 月共售出 93,579 輛汽車，較去年同期成長 38%。這項數據為批發銷量，包含出口。這也是特斯拉中國廠連續第 9 個月實現年增。

若未來真的推動合併，時間點可能仍在一年之後。因此，投資人目前仍可把更多注意力放在特斯拉本身的營運表現，例如其中國廠的生產情況。

在 SpaceX 財報電話會議上，特斯拉僅被提及一次。