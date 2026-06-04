鉅亨網編輯林羿君 2026-06-04 09:00

SpaceX 即將進行的首次公開募股（IPO），極可能讓美國總統川普麾下本就富裕的政府團隊財富再度暴增。

根據最新公開的個人財務申報資料，從特使威特科夫（Steve Witkoff）到聯邦中小企業管理局（SBA）局長羅夫勒（Kelly Loeffler），共有十位政府官員申報持有馬斯克（Elon Musk）旗下火箭公司 SpaceX，或其於今年 2 月合併的人工智慧暨社群媒體公司 xAI 的財務權益。

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根據申報資料，這些聯邦官員合計持有的 SpaceX 或 xAI 股權價值至少約 990 萬美元、最高可達 4380 萬美元。由於相關資料是在去年申報，且資產價值僅以區間方式揭露，因此部分官員之後可能已出售部分或全部持股，而無須進一步公開說明。

SpaceX 此次備受矚目，不僅因其 IPO 規模空前，更因其與美國政府及內閣成員的關係密切。

這場最快可能於下週登場的 IPO，一旦達到至少 1.8 兆美元的目標估值，將使馬斯克成為全球首位「兆元富豪」；同時，多名公司內部人士與投資人預料將晉升億萬富豪之列，員工也可望因此獲得數百萬美元財富。

作為政府的核心承包商，SpaceX 在 2025 財政年度的聯邦交易額便高達 40 億美元。上個月，該公司更獲得美國太空軍兩筆總額達 65 億美元的新合約，負責提供通訊及空中威脅監測衛星。

與此同時，馬斯克在共同領導「政府效率部」（DOGE）期間，協助篩選了數十名人員進入聯邦政府，負責精簡合約與收集數據等業務，而其中許多人正是他旗下 SpaceX 或其他商業帝國的員工。

談到這場史無前例的 IPO，政府倫理法律專家指出，異常之處不僅在於規模。SpaceX 目前計畫募資最高 750 億美元，若成真將成為史上最大規模的公開募股案。

律師事務所 Wiley Rein 的選舉法與政府倫理業務共同主席 Caleb Burns 表示，這是一場極為罕見的事件。這不只是史上最大的 IPO，其主導者還曾是總統的親密盟友，且透過 DOGE 幾乎接觸過聯邦政府所有行政機關。