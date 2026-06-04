鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-04 15:00

知情人士透露，摩根大通 (JPM-US) 執行長 Jamie Dimon 本周將親自向該銀行的高資產客戶推廣和說明即將登場的 SpaceX 首次公開發行 (IPO)，希望吸引更多散戶與富裕個人投資人參與這場史上最大 IPO 案

消息人士表示，戴蒙將與摩根大通資產與財富管理業務主管 Mary Erdoes、以及消費金融業務主管 Marianne Lake 共同在紐約總部主持活動，預估將有超過 2500 名客戶參與。這將是摩根大通歷來規模最大的客戶推廣活動之一。此外，SpaceX 營運長 Gwynne Shotwell 與財務長 Bret Johnsen 也將出席。

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SpaceX 周三 (3 日) 將 IPO 定價訂在每股 135 美元，跳過華爾街慣用的價格發現 (price discovery) 機制，再次展現執行長馬斯克自行主導募資條件的策略。

SpaceX 的 IPO 募資規模目標達 750 億美元，可望創下史上最大 IPO 紀錄，並使 SpaceX 估值達 1.75 兆美元，掛牌後將立即躋身美國市值前十大上市企業之列。

作為承銷團成員之一，摩根大通將透過全美 26 州、90 個據點同步轉播這場活動，其中部分地點將設於摩根大通分行。

除了摩根大通外，包括瑞穗金融集團 (Mizuho)、德意志銀行 (Deutsche Bank)、瑞士銀行 (UBS) 以及巴克萊 (Barclays) 等國際大型銀行，也被要求積極在各自市場尋找高資產客戶參與認購。

投資銀行通常會在 IPO 前舉辦路演 (roadshow)，向機構投資人蒐集意見並協助建立合理價格區間。像這次專門針對富裕個人投資人進行大規模推廣活動的做法，在華爾街相當罕見。