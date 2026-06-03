鉅亨網編輯林羿君 2026-06-04 05:40

彭博報導，國際原子能總署（IAEA）已警告成員國，伊朗隱密追求核子武器的風險，已比一年前美國和以色列首度攻擊伊朗之前，還要更高。

彭博引述一份文件指出，IAEA 已向成員國發出警告，指出伊朗龐大的接近武器級濃縮鈾庫存，帶來了全新的核武擴散危險。在美國和以色列去年 6 月空襲之前，該批原料每週都必須接受 IAEA 署的調查，確保未被轉移用於武器製造，但目前已不再如此。

‌



兩位資深外交官表示，IAEA 的這份報告，凸顯美以對伊朗的攻擊，正造成先前不存在的全新核武兩難。他們指出，這些元料脫 IAEA 安全防護措施的越久，被轉移用於非和平用途的風險就越大。

這份 5 月在維也納傳閱、厚 119 頁的文件指出，IAEA「目前還無法針對這批核原料得做出任何結論」，「引發了（核武）擴散的憂慮，因為這批 IAEA 無法進行驗證的核原料中，包含大量高濃縮鈾」。

根除伊朗的核武野心一直是美國總統川的核心目標，IAEA 這份報告出爐之際，正值市場正因為美伊核談停滯而劇烈震盪。IAEA 的警告訊息，凸顯即使美伊能延長停火協議，通往長久核子協議之路依然漫長且充滿波折，。

伊朗在去年的 12 日戰爭之後，實施新的限制措施，IAEA 去年的調查次數銳減一半以上。監察人員至今仍未能返回福爾多（Fordow）、伊斯法罕（Isfahan）和納坦茲（Natanz）的受損設施，而伊朗最後接受調查時的 440.9 公斤（972 磅）高濃縮鈾、以及 8,599.6 公斤的較低濃縮材料，都存放於這三個地方。

儘管白宮堅稱伊朗的核計畫已被徹底摧毀，但持續試圖透過談判以重新接觸這批濃縮鈾。川普曾建議，能把將這批原料從伊朗出口，或者在 IAEA 的監督下，於印度境內稀釋。

然而，官員們日益擔心，美國政府在最近幾輪談判都未納入 IAEA，可能會創造新風險，並引發不切實際的預期。

IAEA 署長 Rafael Mariano Grossi 週二接受半島電視台訪問時表示，「我們並非這場談判的參與方。我們參與的談判只到今年 2 月結束的最後一輪協商」，「未接受被驗證的事物，將導致一項糟糕的協議」。