AI記憶體價格飆漲6倍！大摩示警：AI需求引爆「晶片通膨」 衝擊正蔓延至整個經濟
鉅亨網編譯陳韋廷
摩根士丹利 (MS-US)(下稱大摩) 出具最新研究報告示警，AI 浪潮引爆的記憶體晶片搶購潮，正將「晶片通膨」壓力推向全球消費市場。過去一年，關鍵記憶體價格已狂飆 6 倍，迫使從智慧手機到 PC 的製造商，面臨漲價或壓縮利潤的殘酷抉擇。
報告指出，晶片大廠為搶食 AI 商機，將產能優先供應利潤更高的資料中心，導致消費型晶片供給嚴重緊縮。這種「供需重置」已非單純的產業週期，而是結構性轉變。雲端巨頭透過長約鎖定產能，傳統消費電子廠只能在剩餘的少量供給中競爭，加劇價格波動。
雖然對消費者物價的直接衝擊尚屬溫和，但壓力已全面浮現。
微軟財務長透露，今年高達 250 億美元的額外支出來自晶片漲價，索尼、聯想等消費電子龍頭也已開始調漲終端售價。
根據研調機構 IDC 預測，2026 年 PC 與手機市場恐因漲價而出現明顯萎縮，低端市場尤甚。
大摩強調，掌握全球九成產能的三星、SK 海力士與美光是最大贏家，股價今年均翻漲三倍。然而，美國對中國的晶片管制與供應鏈碎片化，正進一步惡化緊張局勢。儘管各國祭出補貼，但新建產能需時數年，意味著這場由 AI 驅動的「晶片通膨」，短期內難以降溫，全球科技業與消費者必須做好長期承壓準備。
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