鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-03 15:20

越南國家統計局周三 (3 日) 公布，由於全球原物料價格攀升導致進口額激增，越南今年 5 月的貿易逆差擴大至 52.1 億美元，創下歷史新高。這項數據遠高於媒體調查經濟學家預測的 39.8 億美元，也高於 4 月修正後的 39.9 億美元逆差。

進口需求與成本雙重推升

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胡志明市證券首席經濟學家 Pham Vu Thang Long 指出，逆差擴大的主因在於能源與半導體零件的進口成本上升。在全球晶片短缺與價格上漲的擔憂下，許多企業紛紛增加採購並建立庫存。

數據顯示，5 月越南進口額年增率高達 33.8%，遠超預期；而出口額雖然增長了 18%，但成長速度已低於經濟學家預測的 19.7%。

在進口結構方面，生產投入物資佔越南總進口额的 94.1%，今年前 5 個月總額達 2,159.9 億美元。其中，電子、電腦及組件的進口額飆升 57.1%，機械設備及零件則成長了 21.6%。中國仍是越南最大的進口來源國，前 5 個月供應了價值約 926 億美元的商品。

外部風險與通膨警訊

越南以製造業為導向的經濟正遭受地緣政治干預。中東戰爭推高了原油及其他投入成本，導致越南 5 月份消費者物價指數 (CPI) 年增率加速至 5.60%，不僅高於 4 月的 5.46%，也超過了央行原定 5.5% 的年度預測目標。

此外，貿易不確定性正在增加。美國作為越南最大的出口市場 (今年前 5 個月貿易順差達 604 億美元)，在針對強迫勞動行為展開調查後，提議對主要貿易夥伴徵收新關稅，這可能對越南出口造成直接衝擊。

經濟增長前景受阻

2026 年前 5 個月，越南累計貿易逆差已達 138 億美元，與去年同期的 51 億美元盈餘相比出現劇烈逆轉。Pham Vu Thang Long 警告，創紀錄的逆差將削弱越南的國際收支平衡，並對越南盾匯率及外匯儲備造成沉重壓力。