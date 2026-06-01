鉅亨網編譯許家華 2026-06-02 06:40

隨著 AI 基礎設施需求持續爆發，伺服器大廠慧與科技 (HPE-US) 交出近年最亮眼財報成績單。受惠於企業擴建 AI 運算能力及傳統伺服器需求同步升溫，HPE 第二季獲利與營收雙雙大幅超越市場預期，創下 2018 年以來最大獲利驚喜，激勵股價週一 (1 日) 飆漲 30%，寫下近年最大單日漲幅之一。

HPE 週一交易時間收高 9.2%，盤後股價續揚，截稿前報每股上漲 14.75 美元或 31.38% 至每股 61.75 美元。

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根據財報，HPE 第二季經調整後每股盈餘 (EPS) 達 0.79 美元，遠優於市場預估的 0.53 美元；營收達 106.8 億美元，也大幅高於分析師預期的 97.9 億美元。這是該公司自 2018 年 2 月以來最大幅度的 EPS 優於預期紀錄。

第二季營收年增 40%，反映 AI 基礎建設投資熱潮持續推升企業 IT 支出。其中，雲端與人工智慧部門 (Cloud & AI) 營收達 77.1 億美元，高於市場預估的 68.7 億美元。

真正令市場驚艷的是伺服器業務表現。作為雲端與 AI 部門旗下核心業務，HPE 伺服器營收達 54.5 億美元，遠高於分析師預估的 46.6 億美元，顯示企業對 AI 伺服器及高效能運算設備需求依舊強勁。

受惠於訂單持續湧入，HPE 同步大幅上調全年財測。公司預估 2026 會計年度每股盈餘將介於 3.35 至 3.45 美元之間，高於原先預估的 2.30 至 2.50 美元，相當於一次調升約 1 美元。管理層表示，公司目前執行進度已較原訂長期財務計畫超前兩年。

執行長 Antonio Neri 接受《CNBC》訪問時表示，傳統伺服器訂單年增幅達三位數百分比，目前未出貨訂單積壓量創下公司歷史新高。

Neri 指出，企業客戶持續投入基礎設施現代化及 AI 擴張計畫，而 HPE 整合後的網路產品組合正受惠於此趨勢。

他並透露，金融、政府及安全相關產業對地端 (On-Premises)AI 部署需求正快速升溫。與將重心放在大型 AI 雲端服務供應商市場的戴爾科技 (DELL-US) 不同，HPE 主要聚焦國家實驗室、大型企業及高安全需求客戶。

Moor Insights & Strategy 晶片分析師 Patrick Moorhead 表示，這些客戶通常具備較高毛利率，對 HPE 而言是更具獲利性的市場。

他指出，HPE 此次財測大幅調升的關鍵，在於 AI 業務獲利能力持續改善，且公司比原訂計畫提前約 18 個月達成目標。

不過，Neri 也警告，全球記憶體供應吃緊仍是未來風險之一。他預期相關成本壓力可能延續至 2027 年。

獲利方面，HPE 第二季淨利達 6.24 億美元，每股盈餘 0.44 美元；相較之下，去年同期公司虧損 10.5 億美元、每股虧損 0.82 美元，顯示營運已出現顯著改善。

此次股價大漲也與 HPE 在台北國際電腦展 (COMPUTEX) 發表新產品有關。公司宣布推出新一代 ProLiant 伺服器機櫃，將搭載輝達 (NVDA-US) 最新 Vera 中央處理器 (CPU)。

輝達執行長黃仁勳於 COMPUTEX 主題演講中表示，Vera CPU 已全面量產，目前正以數百萬顆規模生產，預計今年秋季開始供貨。

黃仁勳指出，新平台將成為輝達未來重要成長引擎之一。

HPE 表示，首批採用新系統的客戶之一為紐約證交所 (NYSE)。該交易所計畫利用 Vera 晶片搭配 HPE 新伺服器，每日處理超過 1 兆筆市場訊息。

Neri 表示，新款 ProLiant 伺服器特別針對 Agentic AI 工作負載進行優化，具備更高 CPU 效能與即時推理能力，可支援金融服務與自主 AI 代理等高複雜度應用。

他指出，這類工作負載需要極高效能伺服器，才能即時完成推理與決策，公司正透過新一代基礎設施協助客戶在最嚴苛環境下加速取得洞察與提升營運效率。

黃仁勳則表示，透過新平台，企業將能充分發揮 Vera 處理器效能，而 NYSE 的應用案例也展現專用 AI 基礎設施在全球最嚴苛環境中的潛力。