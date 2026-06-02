〈COMPUTEX〉陳立武：Agentic AI引爆CPU需求 近期接獲多家CEO來要CPU

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-02 19:03

英特爾 (INTC-US) 執行長陳立武今 (2) 日表示，隨著 Agentic AI 興起，CPU 在 AI 架構中的重要性正在提升，尤其在強化學習、AI agent 編排與推論等應用中，CPU 需求明顯增加，這為英特爾帶來新的成長機會，更坦言近四週有多家執行長打電話給他，希望取得更多 CPU。

圖中為英特爾執行長陳立武。(鉅亨網記者魏志豪攝)

陳立武指出，他與許多前沿模型 (Frontier model) 團隊交流後發現，在強化學習 (Reinforcement learning)、編排 (Orchestration) 與代理式 (Agent) 應用中，CPU 使用效率與需求都相當高。未來 CPU 與 GPU 的需求比例可能不再只是 1 比 1，甚至可能更偏向 CPU，這對英特爾而言是巨大機會。

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他也透露，目前英特爾面臨的是供應鏈能否追上需求的問題，英特爾也正努力協調供應與產能分配，確保能滿足客戶需求。

英特爾管理團隊進一步指出，Agentic AI 在企業與資料中心端，正好落在英特爾熟悉的領域。Xeon 長期深耕企業市場，英特爾對相關工作負載已有多年經驗，不是從零開始。隨著 AI agent 數量快速增加，伺服器與機櫃需要在單位空間中運行大量 agent，Xeon 具備高密度部署優勢。

英特爾指出，公司已透過 Xeon 6 Plus 展示在單一機櫃中可提供高密度 agent 運算能力，這結合硬體、基礎設施與軟體能力，是英特爾相對熟悉且具優勢的市場。

在 PC 端，英特爾也認為 Agentic AI 將成為推動 PC 市場成長的重要動能，未來使用者將越來越依賴 AI agent 處理各種任務，而 agent 若要真正理解使用者，需要更長的上下文，也會接觸更多個人資料，因此許多運算應盡可能在本地端完成。

英特爾指出，若所有 agent 任務都依賴雲端，不僅涉及個資與安全性，也會導致雲端成本快速上升，因此，公司正在協助客戶建立本地端與雲端之間的資料路徑編排，未來產品將支援更多在裝置端執行 agent 的能力，降低延遲、控制成本，並確保資料安全。