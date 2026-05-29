鉅亨買基金
台灣投資市場的工具演進，正邁入新的里程碑。早期大家最熟悉、由專業經理人主動操盤的共同基金，到後來以追蹤指數為主的被動式 ETF，再到去年市場正式出現、同樣由經理人操盤且在交易所掛牌買賣的主動式 ETF。投資產品選擇變得更加多元，卻也讓人面臨「選擇困難」。同樣都是集結大眾資金進行投資，這三種商品有什麼差異？
1. 產品結構不同，決定投資體驗也不同
在基金、ETF 怎麼選？主動式與被動式差別、費用與優缺全解析文章中，我們已經介紹過在操作方式、交易機制與投資彈性上的相似與不同之處。簡單來說，三者相同的地方在於，都是集合大眾資金，由專業機構協助投資人分散布局市場；不同之處則在於，共同基金主要透過基金平台或銀行申購與買回，並由經理人與研究團隊主動操作。主動式 ETF 同樣由經理人主動選股，但交易方式和被動式 ETF 一樣，在交易所掛牌買賣。被動式 ETF 則主要追蹤特定指數，投資目標是盡可能貼近指數表現。
了解產品結構差異後，接下來，我們進一步比較最多人關心的費用結構問題。共同基金由經理人與研究團隊主動操作，透過選股、產業配置與風險控管，力求創造優於大盤的超額報酬機會，因此持有期間會有經理費、管理費與保管費等內扣費用。被動式 ETF 主要目標是追蹤特定指數，訴求不是打敗大盤，而是盡可能貼近指數表現，因此不需要大量主動研究與選股，整體費用相對較低。至於主動式 ETF，交易方式和被動式 ETF 相同，都是在交易所掛牌買賣，但仍需經理人主動選股、調整投資組合與控管風險，因此費用高於被動式 ETF，但低於共同基金。
2. ETF 掛牌交易須留意頻繁進出墊高實際成本
主動式 ETF 與被動式 ETF 同樣在證券交易所掛牌交易，最大優點是買賣效率高，即時反映市場變化。不過，交易便利代表容易受短線波動而頻繁進出，每一次買賣都會產生成本。以台灣股票市場來看，ETF 買進與賣出時會產生券商交易手續費，常見費率為成交金額的千分之 1.425，也就是 0.1425%；賣出時還需負擔 0.1% 的證券交易稅。也就是說，每當完成一次 ETF 買進再賣出，單就手續費與證交稅來看，成本就可能接近 0.385%。若一年多次進出，這些看似不高的費用一筆一筆累積，成為報酬率的沉重負擔。
舉裡來說，一年內買賣 ETF 一次，單次交易成本約為 0.385%，短期感受還不明顯；但若每季調整一次部位，一年買賣 4 次，累積成本就達到約 1.54%。若每月進出一次，一年買賣 12 次，成本更會提高約 4.62%。實務上最常見的是，有些人因為 ETF 價格上漲 2%、3% 就想先獲利了結、落袋為安，隔天或幾天後看到價格回落 2%、3% 又重新買回，久而久之便形成今天買、明天賣的交易習慣。若一個月買賣高達 20 次，一年買賣次數可能累積到 240 次，單就手續費與證交稅的成本合計就高達 92.4%。這個例子清楚說明，ETF 的交易便利性若被過度使用，原本追求低費率的投資工具，反而累積相當可觀的交易成本。
3. ETF 透明度高，卻可能帶來被「吃豆腐」風險
主動式 ETF 與被動式 ETF 都在交易所掛牌交易，資訊透明度高，對於想即時掌握投資組合內容的人來說，確實是一項優點。不過，高透明度代表市場更容易觀察基金的持股變化與交易方向，進而形成 ETF 交易機制下的隱性風險，包括跟單／提前卡位風險與折溢價風險。
首先是跟單與提前卡位風險，在臺灣交易所掛牌的 ETF，投信公司需每日揭露完整持股明細，因此市場較容易觀察接下來可能買進或賣出的標的。以主動式 ETF 來說，若經理人正在分批布局某些股票，其他交易者就可能透過持股變化推測經理人的操作方向、提前跟單，甚至在經理人尚未完成布局前先行卡位，等到相關標的價格被推升後，再賣給後續買進的資金，形成市場上所說的「吃豆腐」情況。被動式 ETF 雖然不是由經理人主動選股，但因為追蹤的是公開指數，指數成分股、權重與調整規則多半能被市場掌握，因此當市場預期某些股票將被納入、剔除或調整權重時，也可能出現提前卡位的情形，同樣存在被「吃豆腐」的風險。相較之下，台灣境內共同基金的持股揭露主要採每月前十大持股，以及每季占基金淨資產價值 1% 以上的投資明細，較不容易讓完整持股與調倉節奏每天暴露在市場面前，因此經理人在分批布局、調整部位與執行投資策略時，能保有較多操作空間。
再來是折溢價風險。ETF 因為在交易所掛牌買賣，會同時存在「市價」與「淨值」兩種價格。市價由市場供需決定，淨值則是基金持有資產價值換算後的參考價值。當市場買盤過熱，使市價高於淨值時，就會出現溢價。舉例來說，某一檔主動式 ETF 因近期績效亮眼，受到市場熱烈追捧，許多人搶著買進，但市場上願意賣出的人不多，就可能推升 ETF 的交易價格，讓市價高於實際淨值。這時候買進，等於可能用高於資產價值的價格買到 ETF，也就是俗稱的「買貴了」。相反地，當市場賣壓較重，使市價低於淨值時，就會出現折價。舉例來說，若市場突然大幅震盪，許多人急著賣出 ETF，但買盤不足，ETF 的交易價格就可能被壓低，導致市價低於淨值。這時候若選擇賣出，拿到的價格可能低於基金實際資產價值，等於被迫以較便宜的價格出售。相較之下，共同基金主要是依照每日基金淨值申購與買回，不像 ETF 會在交易所即時撮合買賣，因此沒有市價與淨值落差所造成的折溢價風險。
鉅亨投資策略
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