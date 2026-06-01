鉅亨網新聞中心 2026-06-01 22:33

南韓科技龍頭三星電子周一 (1 日) 強漲，其市值首次突破 2000 兆韓元 (約 1.32 兆美元) 大關，進一步鞏固了其作為南韓最具價值上市公司的地位，並拉開了與競爭對手 SK 海力士 (SK hynix) 的差距。

在周一的交易中，三星電子股價表現強勁。開盤價為 318,000 韓元，隨後一路上揚，收盤大漲 10%，來到 349,000 韓元的高點。這次股價飆升使三星電子的市值達到約 2,040 兆韓元。

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值得注意的是，三星電子在先前的周五 (5 月 29 日) 若計入優先股，市值已先行突破 2000 兆韓元，但周一的表現則是南韓股市史上首次單憑普通股市值就跨越此門檻的紀錄。

三星電子的這波漲勢也帶動了南韓綜合股價指數 (Kospi) 創下歷史新高。Kospi 指數當日上漲 312.23 點或 3.68%，收在 8,788.38 點。

據《韓國先驅報》報導，在全球資本市場的排名中，三星電子的市值已躍升至全球第 11 位，超越了波克夏 · 海瑟威 (Berkshire Hathaway，市值約 1.023 兆美元) 與美光科技 (Micron Technology，市值約 1.095 兆美元)，與美股市值相比，則排名第十。緊隨其後的是其南韓對手 SK 海力士，後者市值近 1,684 兆韓元，位居全球第 12 位。

市場分析指出，三星電子此次股價爆發主要源於其在 AI 半導體領域的重大突破。在 HBM4E 技術上，三星宣布已在世界上首次開始交付 12 層 HBM4E 樣本，這是其第七代高頻寬記憶體產品。該晶片主要針對輝達 (Nvidia) 預計於明年下半年推出的下一代 AI 加速器「Vera Rubin Ultra」。

此外，三星參與了美國 AI 公司 Anthropic 的 650 億美元融資。作為戰略基礎設施夥伴，三星不僅進行財務投資，更開啟了在記憶體、AI 基礎設施及晶圓代工服務方面的深度合作空間。

券商對於三星電子的後市保持樂觀。SK 證券已將三星電子的目標股價上調至 610,000 韓元，並認為與其盈利能力相比，目前股價仍被嚴重低估。分析師指出，三星擁有強大的產能餘裕，且正全面進入高頻寬記憶體市場，加上晶圓代工訂單的擴張，其市值在未來有望挑戰 2 兆美元 的目標。