鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-02 10:00

摩根大通 (JP Morgan) 分析師表示，人工智慧 (AI) 供應鏈瓶頸正成為當前股市最重要的投資主題，而他們對股市維持樂觀看法的核心理由，也建立在 AI 動能持續擴大的題材上。

摩根大通的分析師指出，所謂的「瓶頸主題」主要集中在少數幾家公司身上，這些企業擁有足夠規模、技術能力與供應資源，能夠提供維持 AI 經濟運作不可或缺的關鍵零組件。

‌



目前供應限制最明顯的領域包括高頻寬記憶體 (HBM)，主要由 SK 海力士 (SK Hynix)、美光 (MU-US) 與三星電子主導。

分析師表示：「這些企業不只是供應商，更是 AI 下一階段成長不可或缺的關鍵角色，其市場地位與技術門檻並非短時間內能被取代。」

這些被點名的個股今年以來累積的股價漲幅確實亮眼，美光與 SK 海力士今年來漲幅均超過 200%，三星電子上漲約 190%，散熱技術公司 Modine 漲幅超過 100%。

資料中心設備供應商 Vertiv 與光通訊公司 Coherent 股價幾乎翻倍，而半導體大廠博通今年來則上漲約 30%。

美光周一收盤上漲 6.56%，博通上漲 2.95%，Vertiv 上漲 2.43%，Modine 勁揚 3.29%，Coherent 則小漲 0.3%。

若供應短缺持續存在，這些企業未來仍有進一步上漲空間。