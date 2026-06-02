華爾街不打烊！芝商所開啟加密貨幣衍生品「全天候交易」時代

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-02 08:00

全球最大衍生性商品交易所芝商所集團 (CME-US) 週一 (2 日) 宣布，已於 5 月 29 日正式推出加密貨幣期貨與選擇權商品 24 小時、每週 7 天不間斷交易服務，進一步接軌加密貨幣市場全天候運作模式。

芝商所正式跨入加密貨幣「全天候交易」時代 (圖：shutterstock)

根據芝商所公布數據，新制度於 5 月 29 日上線後，首個週末即成交超過 7,200 口加密貨幣期貨與選擇權合約，名目交易金額約達 5,000 萬美元。

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芝商所股票、外匯與另類產品全球主管 Tim McCourt 表示，隨著市場對數位資產需求持續成長，客戶希望能在任何時間進行風險管理與交易操作，全天候流動性將有助於縮小傳統受監管市場與加密貨幣 24 小時交易環境之間的差距。

芝商所自 2017 年推出比特幣期貨以來，已逐步擴大加密貨幣衍生商品版圖。公司指出，此次開放全天候交易，象徵其加密貨幣產品線進入新的發展階段。

除比特幣與其他加密貨幣期貨及選擇權外，比特幣波動率期貨 (Bitcoin Volatility Futures) 也同步開放 24 小時交易。該產品可讓投資人直接交易比特幣未來 30 天隱含波動率變化，而不需押注比特幣價格漲跌方向。

Robinhood Markets 執行副總裁暨國際期貨業務總經理 JB Mackenzie 表示，此次服務推出後，投資人首度能夠全天候交易受監管的期貨合約。

Ripple Prime 總裁 Noel Kimmel 則指出，機構投資人管理數位資產曝險時，需要隨時進入受監管市場進行避險與風險控管，因此全天候交易機制具有重要意義。

Wedbush Securities 執行副總裁 Bob Fitzsimmons 則表示，該公司已為客戶提供 7×24 小時服務逾一年，並將繼續擴大支持規模以配合 CME 此次上線。

公司預計於 6 月 8 日推出 Nasdaq CME Crypto Index 期貨，目前仍待監管機關核准。該產品將成為芝商所首個依市值加權設計的加密貨幣指數期貨，讓投資人透過單一合約即可投資多種加密貨幣。