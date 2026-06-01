鉅亨網編輯林羿君 2026-06-01 15:50

白宮首席經濟顧問哈塞特週日 (31 日) 預測，在美國與以色列對伊朗衝突導致封鎖後，荷姆茲海峽的石油運輸將於「一到兩個月內」恢復通行。

哈塞特在接受美國廣播公司節目《This Week》訪問時指出，目前該海峽的航運流量，已較兩週前顯著增加。

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他指出，巴基斯坦和印度部分高度依賴原油進口的煉油廠，目前大多處於停擺狀態，但未來仍將取得所需原油供應。「當這些煉油廠恢復運作後，全球成品油價格將下降，並逐步傳導至各地市場。不過，整個供應鏈恢復到正常狀態，大約還需要一到兩個月時間。」

自 2 月下旬衝突爆發、伊朗封鎖該海峽以來，汽油價格一路飆升。不過，哈塞特指出，油價漲幅並未如外界先前預測般劇烈，部分原因在於市場已找到替代方案進行調整。

他補充道，沙烏地阿拉伯有一條大型輸油管線正持續擴大出口，原油無需經由波斯灣運送。

對於能源價格上漲及戰爭對經濟帶來的不確定性，哈塞特認為，美國民眾最終仍會對自身經濟狀況抱持正面看法。

他指出：「歸根結底，選民衡量的是自己的荷包，並以此決定手中的選票。如果他們檢視自己的荷包，看看在物價上漲後還剩下多少錢，會發現自己手頭上的可支配資金其實變多了。」

他同時樂觀預期，高油價很快就會回落，「一切也將重回正軌」。

哈塞特上週接受訪問時曾揚言，一旦荷姆茲海峽重新開放，汽油價格將會出現「前所未見的斷崖式下跌」。

他當時解釋，目前波斯灣地區積壓了大量原油，且沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國擁有極其充裕的閒置產能，因此「價格應該會以極快的速度下跌」。

根據美國汽車協會（AAA）週日公布的數據，全美零售汽油均價已小幅回落至每加侖 4.34 美元，低於上週一度突破的 4.50 美元。而去年同期的全美均價則為 3.15 美元。

美國能源部長 Chris Wright 本月稍早也表示，荷姆茲海峽最遲將於今年夏季重新開放。他此前曾指出，在美國仍處於談判階段期間，避免對油價與汽油價格走勢作出預測。

他先前曾指出，由於美國正處於「談判階段」，他會刻意「避免」對原油及汽油價格進行預測。