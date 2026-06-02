脫歐十年悔不當初？過半英國人盼重返歐盟、英相謀「變相入歐」專家曝3大現實困境

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-03 07:00

2016 年，時任英國首相卡麥隆為化解黨內壓力與極右勢力挑戰，倉促發起脫歐公投，脫歐派當年高喊「更富裕、更少移民、更安全」，力挺脫歐的英國前首相強森 (Boris Johnson) 甚至在造勢場合戲稱脫歐將「像鐵達尼號一樣成功」，10 年後的今天，愈來愈多英國人承認這艘「鐵達尼」確實沉了。

(圖:shutterstock)

《央視新聞》引述 YouGov 最新民調報導，高達 55% 英國受訪者支持重新加入歐盟，僅 33% 反對，「英國是否該重返 EU」首度成為主流政治討論議題。

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工黨前衛生大臣 Wes Streeting 公開呼籲重新入歐，現任首相施凱爾雖表態不推動正式公投，但承諾將英國「重新置於歐洲核心位置」，並打算在 7 月英歐峰會提議重建「商品單一市場」。

報導指出，當年脫歐訴求主要有三：經濟更繁榮、邊境可控 (少移民)、恢復主權，但現實截然相反。

多家西方智庫研究指出，脫歐導致英國 GDP 萎縮 6% 至 8%，年損失約 1,400 億英鎊，工作機會減少近 200 萬個。

移民方面，由於脫歐切斷歐盟廉價勞動力供給，英國反而更依賴外來移民填補缺口。截至 2025 年底，在英外來移民達約 940 萬人，佔總人口 14%，邊境管控與社會治安惡化間接造成工黨在五月地方選舉慘敗。

外交上，英國傳統的「離岸平衡」在俄烏衝突、中東局勢中幾無存在感，因施凱爾拒絕美方使用英屬 Diego Garcia 基地打擊伊朗，美英特殊關係生變，川普甚至嘲諷施凱爾「不是邱吉爾，是失敗者」。失去歐盟話語權又無力單打獨鬥，倫敦政圈漸萌生「抱團取暖」念頭。

然而，想真正「回歸」歐盟幾無可能。首先，歐盟 27 國歷經數年艱苦脫歐談判已達共識，若英國要重新成為正式成員國，須放棄英鎊發行權、放棄「享有歐盟單一市場但不簽申根、不繳足額預算」等過往特殊待遇，且須與各國個別談判，這在英國國內必引爆新一波憲政危機，民調顯示一旦要求放棄邊境控制權，支持重新入歐者便大幅縮水。

因此，施凱爾政府改走「商品單一市場協議」曲線路徑，試圖先拿勞動力流動便利與歐盟市場准入，但歐盟與德、法兩國未必買單，加上英國內政不穩、大選週期變數大，歐盟談判意願低迷，分析機構估此類單一市場協議達成機率僅約 30%。