鉅亨網編譯許家華 2026-06-02 05:50

美國總統川普推動的 17.76 億美元「反武器化基金」遭遇重大阻力。據知情人士透露，在聯邦法院頒布暫時禁制令，加上共和黨國會議員與法律團體接連提出質疑後，這項原本計畫補償所謂政府「武器化執法」受害者的基金已被暫時擱置，白宮內部甚至開始討論是否直接終止計畫。

這項基金源自川普與美國司法部 (DOJ) 及國稅局 (IRS)之間的一項和解協議。川普先前指控 IRS 不當處理其稅務資料並涉及洩密，因此向聯邦政府提出 100 億美元求償。雙方最終達成和解，由司法部設立 17.76 億美元基金，作為補償自認遭受聯邦政府不當對待人士的專款。

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根據司法部規劃，基金原本將由獨立委員會負責審查申請案件，決定是否符合賠償資格。川普陣營主張，基金適用對象不限政治立場，只要能證明曾遭聯邦政府不當調查、執法或政治迫害，皆可申請補償。

然而消息曝光後迅速引發華府政壇爭議。批評人士認為，基金缺乏明確法律依據與國會授權，可能成為由納稅人買單的政治基金。民主黨議員更將其形容為「MAGA 小金庫」，質疑部分川普支持者、政治盟友，甚至涉及 2021 年 1 月 6 日國會暴動事件的人士未來都可能成為受益者。

值得注意的是，反對聲浪並非僅來自民主黨。多名共和黨參議員也公開表達疑慮，擔心基金將成為政治包袱。參議院多數黨領袖 John Thune 週一受訪時表示，最好的處理方式或許是由行政部門自行終止計畫。

根據《Axios》報導，共和黨內部反彈持續擴大後，川普政府已傾向暫時放棄推進該基金。一名政府高層透露，白宮目前無意積極推動相關作業，至少短期內將維持擱置狀態。

法律挑戰方面，美國維吉尼亞州東區聯邦地方法院法官 Leonie Brinkema 日前發布臨時限制令，禁止政府進一步推動基金運作，包括資金轉移、受理申請及發放補償金等程序。法院預定於 6 月 12 日舉行聽證會，決定是否延長禁制令。

提起訴訟的自由派法律組織 Democracy Forward 主張，該基金缺乏法定授權，且可能被用於補償特定政治陣營人士，因此要求法院全面阻止計畫執行。

除了維吉尼亞州案件外，佛羅里達州聯邦法院也開始審查整起和解案的合法性。法官 Kathleen Williams 質疑，川普同時身兼訴訟原告與美國總統身分，相關和解程序是否存在利益衝突與程序瑕疵，並要求雙方進一步提出說明。

面對法院裁定，司法部發言人表示，部門「強烈不同意」暫停基金的決定，但仍將遵守法院命令。司法部強調，基金設立目的在於補償遭受政府不當對待的民眾，而非服務特定政治群體。

此外，這份和解協議還包含另一項備受關注的條款。根據協議內容，IRS 不得對川普本人、其家族成員及旗下企業於 5 月 18 日前申報的歷年稅務資料發動新的查核。目前尚不清楚基金遭到凍結後，是否會影響該條款的效力。