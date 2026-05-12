鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-12 20:00

銅價周二 (12 日) 延續漲勢，達到 3 個多月以來新高，原因是投資者專注於供應中斷和積極的技術指標。

地緣政治與供應危機雙重夾擊 銅價漲2.7%至3個月高點(圖:shutterstock)

截至格林威治標準時間 10:13，倫敦金屬交易所 3 個月期銅價格上漲 2.7%，至每噸 13,943.00 美元。此前，這一價格在周一創高，盤中甚至一度衝破 14,500 美元。

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地緣政治動盪是支撐銅價的關鍵因素。美國總統川普指出，與伊朗的停火協議目前「命懸一線」，地緣政治不確定性顯著增加。

與此同時，荷姆茲海峽的持續封鎖導致全球能源與運輸成本飆升，雖然這通常會抑制工業活動，但銅價卻表現出異常的「免疫力」。分析指出，高油價反而加速了能源轉型，驅使各國投入更多銅資源於電動車、儲能及電網基礎建設，以減少對進口燃料的依賴。

在供應方面，全球主要銅出口國秘魯因能源危機發布緊急法令，引發市場對礦山供應中斷的擔憂。同時，海峽封鎖導致的能源成本上升也衝擊了廢銅回收與再加工，使得供應緊縮的情況進一步惡化。

在需求端，能源轉型與人工智慧 (AI) 產業已占全球銅消費量的 18%。此外，現代戰爭對無人機與導彈等硬體的大量消耗，使得全球軍事用銅量每年高達約 250 萬噸，占總消費量的 9%。在中國 4 月出口數據中，電動車與鋰電池等高耗銅產品表現亮眼，進一步強化了基本面的支撐。