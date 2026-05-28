鉅亨網新聞中心 2026-05-28 08:58

今年以來，原物料市場波動升溫，不同商品也各有題材與風險。黃金高檔拉回後仍有央行買盤支撐，銅價受 AI 基建、電網升級帶動，長線需求依然看旺；油價受地緣政治牽動高檔震盪，農產品則處於相對低檔。究竟下半年原物料怎麼看？哪些商品最有機會？又該留意哪些風險？讓專家一次解析。

黃金具長線支撐 白銀須留意漲多回檔

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今年初貴金屬市場表現強勢，白金一度上漲逾三成，白銀漲幅更達約 56%，但隨後受到聯準會利率政策預期轉變、地緣政治升溫與油價急漲等因素影響，出現明顯修正。永豐期貨顧問部分析師劉佳倫表示，截至 5 月 18 日，白金今年以來累計約下跌 5%，黃金與白銀則仍維持正報酬，其中黃金今年以來漲幅約 4% 至 5%。

劉佳倫分析，黃金短線面臨兩大利空，一是新任聯準會主席立場偏鷹，使市場擔心降息時點恐延後，甚至不排除未來重新升息；二是油價高漲再度引發通膨疑慮，對金價形成壓力。不過，黃金長線支撐仍在，主要來自各國央行持續買進黃金。根據世界黃金協會統計，2025 年全球央行買盤仍達 863 公噸以上，即使今年第一季金價波動劇烈，各國央行仍加碼逾 200 公噸，顯示避險與資產配置需求仍然強勁。

白銀與黃金同樣具備金融屬性，不過，白銀還多了工業需求支撐。劉佳倫指出，市場常以金銀比作為觀察指標，當黃金走強時，白銀往往會出現落後補漲；另一方面，白銀近年重要需求來自太陽能產業，由於太陽能製程需使用銀漿進行導電與鍍膜，使白銀需求與綠能、減碳趨勢高度連結，長期需求仍具支撐。不過，由於白銀前波漲幅已大，且金銀比目前仍處於歷史相對低檔，顯示市場投機氣氛偏高，投資人布局白銀時，仍須慎防漲多拉回風險。

至於白金，需求主要來自工業應用，其中柴油車觸媒轉換器等傳統燃油車零組件，是重要用途之一。不過，近年受到電動車快速崛起影響，基本面支撐相對不如黃金與白銀。劉佳倫指出，白金先前暴漲較偏向短線投機資金推動，若回歸基本面觀察，需求仍略顯疲弱，後續布局須格外留意風險控管。

AI、電網升級撐腰 銅價長線需求看旺

在工業金屬中，銅仍是最受市場關注、也最具長線需求支撐的商品。劉佳倫指出，銅過去被稱為「銅博士」，主要因銅價可反映全球景氣冷熱；但近年銅的角色已不再只是景氣循環指標，更受惠於綠能轉型、電動車與 AI 資料中心等結構性需求。

他指出，無論是風電、發電設施或基礎建設更新，都需要大量銅材作為導電材料；電動車用銅量約為傳統燃油車的三至四倍，隨著全球電動車滲透率提升，也將進一步推升銅需求。近年 AI 應用快速擴張，資料中心建置需求同步升溫，相關電力設備與傳輸連接也帶動銅材需求，讓銅成為 AI 基礎建設背後不可或缺的關鍵材料。

不過，隨著光纖與光學技術發展，市場也關注是否因此削弱資料中心對銅的需求。對此，期街口道瓊銅基金經理人張恩魁認為，光纖不太可能完全取代 AI 資料中心對銅的需求。長距離資料傳輸確實可能使用光纖，但在機架與機架之間、資料中心內部短距離傳輸等場景，銅線仍具備成本較低、技術成熟度高等優勢，短期內仍有不可取代性。

相較於資料中心題材，張恩魁認為，真正支撐銅長線需求的更大動能，來自電網升級。無論歐盟、日本等先進市場，或印度等新興市場，皆面臨老舊電網汰換需求，而這類基礎建設投資並非三年、五年就會結束，而是長達十年以上的結構性趨勢，將成為支撐銅價長期走升的重要動能。

在需求長線看旺之際，供給端卻相對緊俏。張恩魁指出，全球大型銅礦近年頻繁發生事故或生產干擾，包括印尼格拉斯伯格、智利艾爾特尼恩特、祕魯特羅莫克等礦場，近兩年均曾出現礦災或生產中斷。其中，印尼格拉斯伯格礦場產能復原進度仍不理想，估計到年底可能僅恢復至 40% 至 50%。

他進一步說明，銅礦開發從土地尋找、地質探勘、資源分析，到交通、水電與設備建置，平均往往需要 15 至 20 年，供給無法快速回應需求成長。相關研究機構預估，今年全球銅市場可能轉為供給缺口，缺口規模約 15 萬噸至 40 萬噸不等，顯示銅市吃緊趨勢已逐漸明確。

至於銅價風險，張恩魁提醒，可留意四大面向，包括全球經濟若明顯衰退，恐削弱各國推動電網升級與基礎建設的能力；地緣政治升溫若推高油價，可能加劇通膨與製造業壓力；聯準會政策若轉趨緊縮、美元走強，也會提高非美元國家進口大宗商品成本；此外，若銅價短線漲勢過快，也可能使下游企業採購轉趨觀望。

總體而言，銅價短線雖可能持續震盪，但在中長期需求支撐下，回檔反而有助市場逢低布局。

油價高檔震盪 上有壓力、下有支撐

油價方面，張恩魁分析，今年以來油價波動劇烈，主要受到中東戰事升溫、霍爾木茲海峽航運受限與市場情緒影響。展望下半年，油價較可能維持在相對高檔區間震盪，呈現「上有壓力、下有支撐」格局。

下方支撐來自 OPEC 護價立場、地緣政治風險溢價，以及庫存回補需求。以沙烏地阿拉伯為首的 OPEC 展現較高減產紀律，俄羅斯部分產油設施也因戰事受損，使供給端持續支撐油價，下檔空間相對有限。

但油價上方也面臨壓力，主因全球原油需求缺乏明顯新增動能，不像銅、白銀等商品具備 AI、能源轉型或工業升級等結構性需求。此外，美國作為全球最大產油國，若產能維持高檔，也將限制油價進一步上漲空間。

農產品低檔整理 生質燃料需求帶來轉機

相較金屬與油價今年走勢偏強，農產品表現相對疲弱。劉佳倫指出，黃豆與玉米近年價格偏弱，主因南美洲巴西、阿根廷等產區降雨充沛，推升作物產量。美國農業部報告也顯示，近年黃豆與玉米產量充足、庫存偏高，庫銷比同步走升，成為壓抑農產品價格的主要因素。

不過，黃豆與玉米未來仍有轉強契機，關鍵在於生質燃料需求。油價高漲後，市場可能提高替代能源需求，黃豆、玉米作為生質燃料重要原料，有望受惠。以黃豆油為例，若價格受到油價帶動走高，美國壓榨商為增加黃豆油銷售，可能提高黃豆採購量，進而間接支撐黃豆價格。

劉佳倫表示，黃豆與玉米價格已走弱一至兩年，目前價格相對處於低檔，後續反而具備逐步轉強空間，也就是市場常說的「買鍋底」概念。隨著油價高檔震盪、生質燃料需求升溫，農產品有望從低檔整理中醞釀反彈契機，成為下半年原物料市場值得留意的落後補漲族群。

下半年看三變數：關稅、氣候與結構性轉型

展望下半年，張恩魁認為，原物料市場走勢可從三大方向觀察，第一是全球關稅政策與貿易戰變化，隨著 AI、電網與能源轉型需求升溫，銅已不只是傳統工業金屬，更逐漸成為關鍵戰略礦產，各國庫存、進出口與供應鏈布局，都將牽動後續行情。

第二是極端氣候風險，氣候變化不僅影響農產品收成，也可能衝擊金屬供應鏈。例如南美洲若出現暴雨，可能影響銅礦開採、運輸與港口出貨；東南亞若發生乾旱，也可能影響礦場生產與供應。

第三是能源、科技與產業升級所帶動的結構性轉型，從銅的電網升級、能源轉型與 AI 資料中心需求，到黃豆與玉米的生質燃料題材，甚至石油產業朝高階石化原料、半導體、醫療器材與絕緣材料等非燃料用途發展，原物料市場的投資主軸正逐漸從景氣循環，轉向長期結構性需求。