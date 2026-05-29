鉅亨網新聞中心 2026-05-29 10:38

隨著市場對美國調高銅進口關稅的猜測再度甚囂塵上，全球銅貿易商正伺機而動，再度掀起一波將銅材大舉運往美國的搶灘潮。此情此景，不禁讓人聯想起去年徹底顛覆全球年交易額達 3,000 億美元銅市的劇烈波動。

過去一年來，美國總統川普時斷時續的關稅威脅，始終是主導全球銅市走向的核心變數。這項預期心理拉大了紐約商品交易所（Comex，紐銅）與倫敦金屬交易所（LME，倫銅）之間的價差，進而為貿易商創造出極為豐厚的跨市場套利空間。

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儘管前幾個月因紐銅走軟、套利窗口關閉而使美國進口量一度放緩，但過去幾週兩者價差再度急遽擴大，紐銅近月期貨價格更飆升至比倫銅現貨高出每噸 500 美元以上，創下去年秋天以來首見。

此情促使貿易商再度發動「乾坤大挪移」，傾全力將所有多餘的銅材運往美國。業內高階主管預估，這波搶運潮可能推升美國銅單月進口量重返 15 萬至 20 萬噸的歷史高點。

全球最大獨立商品交易商托克集團（Trafigura）工業金屬分析主管 Henry Van 指出，當前局勢與去年如出一轍，所有銅都正流向美國，短期內月進口量重回 20 萬噸的可能性極高。

事實上，托克集團上週已採取具體行動，自 LME 倉庫提領了價值數億美元的銅，這也是 LME 自 2013 年以來最大規模的提貨訂單，顯然是為了轉往 Comex 市場賺取高額溢價。

這股搶運浪潮也正為銅價增添新的上漲柴火。今年 1 月下旬，銅價曾創下每噸 14,500 美元以上的歷史新高，目前仍維持在高檔震盪。倫銅期貨價格近期一度觸及每噸 13,746 美元，較去年同期大漲約 43%。

除了關稅預期，人工智慧（AI）熱潮也持續催化 Comex 市場的多頭氣氛，使多單持倉量達到 2020 年 12 月以來的最看漲水位；與此同時，先前因高價觀望的中國買家也在春節過後重返市場，進一步支撐全球需求。

市場預期，若美國商務部於 6 月 30 日前提交的最新報告為 2027 年 1 月起課徵 15% 精煉銅關稅鋪平道路，今年下半年將迎來極具吸引力的套利窗口。

倫敦 Arion 投資管理公司董事總經理 Gerardo Tarricone 表示，光是關稅威脅本身，就足以維持銅流向美國的強勁勢頭，這將使下半年的銅市走勢更具看頭。