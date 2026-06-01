中油80周年 賴清德承諾力挺公司及員工 拋能源韌性、導入AI兩大核心目標

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-01 12:37

台灣中油公司今（1）日歡度成立 80 週年慶，總統賴清德親臨出席慶祝大會，創下總統出席中油週年慶的首例。針對中油配合政策、持續吸收國際能源價格漲幅，導致近年財務狀況不斷惡化的議題，他公開力挺並強調，中油為國家承擔了穩定物價的重責大任，政府絕對不會讓中油孤單，未來一定會與中油站在一起，承諾絕不會因為穩定物價而損及中油公司的發展，也絕對會確保員工的利益不受到任何犧牲；他並強調落實「提升能源韌性」「積極導入 AI」兩大核心發展目標。

首例！賴清德出席中油80週年慶並承諾力挺 拋「能源韌性、導入AI」2核心目標。（直播截圖）

賴清德致詞時指出，80 年來中油伴隨台灣走過戰後重建與產業發展，直到今日台灣站上全球供應鏈的重要位置，中油扮演了國家經濟發展與能源安全最穩固的基石。近年來全球局勢快速變化，國際能源價格劇烈變動，許多國家因為汽油價格高漲，導致民眾通勤成本大增、大排長龍搶加油，而台灣能夠維持相對穩定的油價與生活步調，背後正是中油扛起了穩定油氣供應的重責大任，充分體現國營事業的社會責任。

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面對極端氣候、地緣政治挑戰以及穩定物價所帶來的財務流失壓力，賴清德明確點出中油未來必須肩負起「能源安全就是國家安全」的使命。政府將全力支持中油站穩腳步，並落實兩大核心發展目標。第一是提升能源韌性，中油未來必須持續強化各項油氣基礎設施，並進一步分散進口來源，以提升即時調度與備援的能力，確保台灣的能源供應安全無虞。

第二則是積極導入 AI 技術以提升經營效能，中油在 2021 年已成立 5G AIoT 專案辦公室，並自去年開始推動為期 5 年的 AI 人才培育計畫。賴清德期許中油不論是在製程優化、設備故障預知或工安管理等面向，都能加速智慧化與永續化轉型。他強調，不能為了穩定物價而讓中油的長期發展停滯，政府在要求中油追求智慧化轉型的同時，也會全面作中油的後盾，保障員工應有的權益。

此外，賴清德也在現場感性分享自身家庭與中油的深刻淵源。他回憶其大哥退伍後一邊做臨時工，一邊報考中油加油站工作，在得知錄取的那一天，賴清德甚至興奮地從家裡拚命跑了 20 分鐘到哥哥的工作地點親自送信，這份工作也確實讓當時的家庭經濟走向穩定。