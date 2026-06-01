鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-01 14:52

受上中東戰事持續影響，航空燃油價格下跌，交通部民航局今 (1) 日宣布，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費，將自本 (6) 月 7 日起調降，其中短程航線調降為 35 美元，長程航線調降為 91 美元。民航局也表示，目前已要求業者充分揭露相關資訊，以維護消費者權益。

為維護消費者權益，民航局於 2005 年與國籍航空協調客運燃油附加費調整機制，以中油公告之國際航空燃油每桶牌價為收取基準，包括「未達 40 美元」為不收費第 1 級距，「40 - 未滿 50 美元」為開始收費之第 2 級距，短程航線為 5 美元，長程航線為 13 美元；當油價每增加 10 美元時，短程航線增加 2.5 美元，長程航線增加 6.5 美元。

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民航局表示，依中油今日公告之國際航線航空燃油價格，由每桶 208.78 元調降為 160.1 美元 (自第 18 級距降為第 14 級距)，國籍航空之國際航線客運燃油附加費短程航線由 45 美元調降為 35 美元，長程航線由 117 美元調降為 91 美元，6 月 7 日起生效。