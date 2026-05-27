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鉅亨速報 - Factset 最新調查：拼多多控股(PDD-US)EPS預估下修至12.02元，預估目標價為141.44元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共32位分析師，對拼多多控股(PDD-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.22元下修至12.02元，其中最高估值14.14元，最低估值8.63元，預估目標價為141.44元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值14.14(14.14)18.4121.2313.58
最低值8.63(10.4)8.849.213.58
平均值11.68(12.11)13.9316.0413.58
中位數12.02(12.22)13.71613.58

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值776.00億917.46億1,068.57億987.87億
最低值673.87億710.98億811.93億987.87億
平均值727.87億822.69億904.39億987.87億
中位數726.42億813.13億888.52億987.87億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.963.716.2611.299.74
營業收入145.67億193.89億349.52億547.24億600.75億

詳細資訊請看美股內頁：
拼多多控股(PDD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSPDD

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