鉅亨速報 - Factset 最新調查：拼多多控股(PDD-US)EPS預估下修至12.02元，預估目標價為141.44元
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根據FactSet最新調查，共32位分析師，對拼多多控股(PDD-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.22元下修至12.02元，其中最高估值14.14元，最低估值8.63元，預估目標價為141.44元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|14.14(14.14)
|18.41
|21.23
|13.58
|最低值
|8.63(10.4)
|8.84
|9.2
|13.58
|平均值
|11.68(12.11)
|13.93
|16.04
|13.58
|中位數
|12.02(12.22)
|13.7
|16
|13.58
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|776.00億
|917.46億
|1,068.57億
|987.87億
|最低值
|673.87億
|710.98億
|811.93億
|987.87億
|平均值
|727.87億
|822.69億
|904.39億
|987.87億
|中位數
|726.42億
|813.13億
|888.52億
|987.87億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.96
|3.71
|6.26
|11.29
|9.74
|營業收入
|145.67億
|193.89億
|349.52億
|547.24億
|600.75億
詳細資訊請看美股內頁：
拼多多控股(PDD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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