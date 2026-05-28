鉅亨網新聞中心 2026-05-28 08:40

2026 年台北國際電腦展 COMPUTEX 即將於 6 月 2 日盛大登場。台灣原生雲端平台服務商 - 物聯智慧 (TW-6565) 宣布重返科技盛會，本次展出以「Empowering AI Vision Together」為主軸，展示以雲端影像管理系統 Cloud VMS 為核心的解決方案，透過整合 Edge AI 與 Cloud AI 技術，全面搶攻全球商機。

雲端平台加持 促進 Edge AI、Cloud AI 應用落地

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順應全球 AI 應用爆發式成長的趨勢，物聯智慧於展會中強勢推出雲端影像管理系統 Cloud VMS。該系統具備強大的整合力，可輕鬆整合 Edge AI 與 Cloud AI，並將智慧影像分析應用延伸至多元場域，為企業客戶創造實質的降本增效價值。

在市場應用層面，物聯智慧今年 3 月於日本 Security Show 首度亮相的「AI 熊害偵測解決方案」，精準直擊當地社會痛點，在展會現場引發高度矚目，後續業務合作詢問度持續火熱；而在智慧零售領域，物聯智慧也成功為日本指標性連鎖書店，於台灣成立分點時量身打造影像安防方案並正式上線，成功開拓高效能的垂直利基市場商機。

此外，物聯智慧更憑藉自主研發的技術打破硬體壁壘，開發出 Cloud Bridge 橋接裝置，客戶無須負擔高昂的基礎建設汰換成本，即可讓既有的影像設備串接至 Cloud VMS 系統，並無痛升級 AI 功能。此一「低門檻、高彈性」的獨家優勢，預期將大幅提升客戶黏著度，更是物聯智慧放大 SaaS 月租訂閱營收的戰略利器。

推進高效雲端服務 賦能客戶構築高黏著度訂閱制商模

透過雲端影像管理系統 Cloud VMS 與雲錄影 Cloud Recording 等雲端服務，物聯智慧協助全球合作夥伴打破傳統「一次性硬體銷售」的框架，加速轉型為具備長尾效應的「持續性訂閱服務商模」。

其中，Cloud VMS 高效整合帳號與設備管理、AI 影像分析模組及雲端儲存功能，大幅拉高服務附加價值；其獨特之分層架構設計更具備強大的雲端方案配發與多級權限控管能力，協助客戶建構長期穩定的經常性收入。此外，Cloud Recording 提供極致安全的雲端錄影與彈性儲存方案，使終端用戶能依實際需求自由選擇錄影與天數方案，不僅全面優化用戶體驗，更全面驅動催生源源不絕的持續性獲利動能。

AIoT 與 SaaS 布局發酵 營運結構展現轉型成果

物聯智慧近年持續深化 AIoT 雲端平台與軟體服務布局，營運體質穩健提升，展現公司由設備連網技術平台邁向高毛利軟體與雲端服務商模的轉型成果。2025 年公司 EPS 正式突破 1 元，亦象徵物聯智慧在 AIoT 雲端服務與 SaaS 長期布局已逐步進入收成階段。

物聯智慧表示，雖然今年整體市場仍受到全球記憶體與晶片供應短缺影響，部分硬體相關營收動能受到壓抑，但公司 2026 年 1 至 4 月整體獲利 (毛利率、營業淨利) 表現已顯著超越去年同期水準，顯示營運結構有優異表現。其中，軟體與雲端服務營收持續維持高度成長，包含 Cloud VMS、AI 影像應用及 AIoT 平台服務等業務皆明顯優於去年同期，也進一步帶動整體毛利與獲利能力持續提升。

深化全球戰略布局 驅動跨產業智慧應用落地