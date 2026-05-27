台灣儲能霸主 - 台普威挾技術優勢揮軍國際 營收獲利雙率雙升

撰文/陳澤樂 2026-05-27 15:31

圖: 台普威總經理馮浩翔

在全球淨零碳排與人工智慧（AI）浪潮的雙重推動下，電力不僅是基礎設施，更是國家與企業競爭力的核心命脈。隨著台灣與全球再生能源滲透率不斷攀升，風力與太陽能發電「靠天吃飯」的變動性與間歇性，正對傳統電網帶來前所未有的考驗。在這個背景下，「儲能系統」一躍成為推動能源轉型、強化電網韌性不可或缺的關鍵拼圖。

‌



這股儲能新勢力不僅在台灣市場快速崛起，更已成功將版圖拓展至法規與品質要求極度嚴苛的日本市場，並積極準備插旗澳洲等國。

翻開台普威的財務成績單，2025 年交出營收 32.82 億元、年增高達 404％、每股純益（EPS）衝上 8.49 元的亮麗表現。隨著公司在 5 月 27 日興櫃掛牌股價 130 元開出，最高來到 178.5 元，並規畫最快於今年底、明年初送件轉上櫃，台普威總經理馮浩翔深入剖析這家綠能新星的制勝密碼與全球戰略佈局。

洞悉電網痛點，純技術團隊化身市場先行者

將時光倒回 2019 年底，當時台灣的再生能源發展正邁入一個新的分水嶺。馮浩翔分享，團隊深知此時必須開始佈建大量的儲能系統，才能解決電網的痛點，帶著對電力電子與電網架構的深厚理解，台普威能源應運而生。

這群創始團隊，在公司成立隔年的 2020 年便迎來了展現實力的絕佳舞台，也就是台電推出首批電網級頻率控制（AFC）示範標案。台普威不僅迅速響應，更憑藉堅強的技術實力順利得標，成功打造台灣首件 AFC 示範案。

從那一刻起，台普威便穩居台灣儲能領域的最前線。隨後幾年，接連締造了首座正式上線的台電變電所自建儲能案、首座太陽光電併設儲能案，以及台灣規模最大的民間儲能案實績。這些「台灣第一」的背後，是台普威對儲能技術演進與法規變動的精準掌握。

雲豹能源神助攻，打造一站式全方位儲能服務廠商

然而，要從一個 20 多人的純技術團隊，蛻變為如今締造累積 886MWh 儲能建置實績，母集團「雲豹能源」的加入無疑是最關鍵的催化劑。

「2019 年剛成立時，我們懂技術，但對大規模案場的開發與財務操作還在摸索。」馮浩翔坦言，雲豹能源在再生能源領域深耕多年，不僅挹注了寶貴的案場開發經驗，更重要的是帶來了龐大的集團綜效與「銀行融資可行性」（Bankability）。

在動輒數十億元投資的大型儲能案場中，銀行的融資意願往往決定了專案的成敗。雲豹能源長期與各大金融機構建立的綠能合作實績，為台普威的品牌提供了強而有力的背書。業主深知，將案子交給台普威，不僅技術有保障，在取得銀行融資時也將更加容易取得。

這樣的強強聯手，讓台普威迅速進化為市場上極少數具備垂直整合能力的「一站式儲能服務廠商」。從案場開發、工程建置、系統維運、聚合代操，並具備通訊與工業控制自主研發能力。只要決定投資，台普威可提供完整案場生命週期服務，這種統包模式成為最大亮點。

雲豹能源永續長張建偉 (左 2), 台普威董事長廖福生 (左 3), 台普威總經理馮浩翔 (左 4), 雲豹能源副總經理譚宇軒 (右 4), 雲豹能源總經理趙書閔 (右 3)

在儲能市場，馮浩翔自豪地表示，台普威的核心競爭力建立在兩大支柱，一是具備自主「開發 EMS、交易系統」的技術研發團隊，以及強大的「專案管理、營運」執行力。

有別於許多公司依賴外包，台普威擁有一支極具戰鬥力的軟體工程師團隊。這批團隊具備軟體開發能力，能快速建立符合不同國家電網準則與持續變動的儲能商品規格的 EMS 與交易平台。

更令人矚目的是，這群工程師自主研發出「AI 模型動態預測」系統。馮浩翔解釋，做光儲整合案場時，白天必須精準預測太陽能的發電曲線；若儲能系統太早充飽，後續多餘的綠電就只能被迫放棄。根據公司內部案場測試結果，導入 AI 模型後，棄光量改善幅度超過 20%。

在專案管理上，台普威同樣追求極致。以要求極度嚴謹的日本市場為例，一般的當地同業通訊測試往往需要耗費兩週以上的時間，而台普威團隊憑藉強大的軟體實力，僅需短短「三天」完成。這種在細節上不妥協、如期如質甚至超越客戶期待的交付能力，讓台普威靠著業界口碑吸引源源不絕的訂單。

挾優勢布局日本 結盟在地夥伴穩步擴張

看準再生能源發展的全球性趨勢，台普威將目光投向海外，首站即鎖定市場潛力巨大的日本。馮浩翔表示，日本 2024 年正式開展長期脫碳素電源拍賣與輔助服務交易市場，因此台普威迅速切入日本市場。

「相較於日本本土團隊，我們擁有五年以上的『先行者優勢』。」馮浩翔點出關鍵。台灣早在幾年前便開始面對儲能應用與電網調度挑戰，如今類似情境也正在日本市場逐步浮現；台普威則將過去在台灣累積的儲能建置與電網整合經驗延伸至日本市場，作為拓展海外的重要基礎。

要打進相對保守的日本市場，光有技術仍不足，更需要深厚的「在地化整合能力」。台普威目前已建立熟悉日本市場的在地團隊，具備土地開發、電網規範與法令整合能力，並能與地方役所及居民進行溝通協調，確保案場從前期開發到後期興建皆能順利推進。這項優勢，也促成台普威與日本再生能源上市公司 Green Energy & Company 展開戰略合作，共同擴大市場版圖。

展望未來，台普威已定下在日本市場的宏大目標：隨著經驗值的累積，目前在日本已完成十座儲能案場併網，其中兩座已進入電力交易市場，實際驗證台灣儲能技術的國際競爭力。未來也將加速布局，預計 2026 年完成 38MW／152MWh 併網，並持續推動高壓與特高壓案場，目標在 2027 年將日本整體規模擴大至 262MW。同時，台普威也計畫於今年複製在台灣、日本的成功模式至澳洲市場，以小型儲能案場，快速熟悉當地電網規範、法規並累積在地服務量能，進而拓展至更大規模、更多元的儲能市場。此外，台普威將持續緊盯韓國、歐美等深具潛力區域，在最佳的時機切入各國市場。

AI 能源管理加持 台普威打造長期收益新模式

在營收表現上，台普威近三年呈現跳躍式的指數型成長。2025 年受惠於特高壓儲能案場依進度持續認列工程收入，以及日本的工程實績，挹注海外工程營收，全年營收一舉達到 32.82 億元。

展望未來三年，台普威成長動能延續。在台灣，2024 與 2025 年接連斬獲的多項大型光儲統包工程，包括全台最大規模的 48MW／185.7MWh 光儲案場，將於今年正式開工，將成為今、明兩年明確的營收基石。

日本市場上，馮浩翔強調，在成功站穩日本高壓儲能市場的腳步後，接下來將把業務觸角延伸至特高壓與光儲市場，進一步推升日本市場的營收貢獻。澳洲市場上，近期將正式進軍澳洲，策略上將依循在日本的穩健落地模式。其他國際市場則會在市場需求浮現的最適當時機切入，穩步朝「國際儲能指標性品牌」的目標邁進。

不過，馮浩翔也坦言，儲能市場仍受政策機制、電力交易制度與國際供應鏈波動影響，且隨著全球能源轉型加速，未來市場競爭勢必持續升溫。如何維持技術領先、強化在地化整合能力，以及持續提升專案執行效率，將成為業者能否長期勝出的關鍵。

更讓外界期待的，是台普威的「經常性收入」商業模式。有別於一次性的工程建置，台普威高達數百 MW 的完工案場，後續多數交由自家團隊簽訂長達 15 至 20 年的合約。

「儲能市場在未來會越來越複雜，不只有日前市場，還有日內甚至五分鐘前的交易市場，這高度仰賴 AI 預測與自動化投標系統。」馮浩翔指出，台普威 24 小時的專業監控團隊與不斷優化的演算法，能為業主實現收益最大化。這些長約更如同滾雪球般，為公司疊加出長期且高度穩定的獲利護城河。