台積電衝上2,360元、改寫新天價 市值61兆元締新猷

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-28 09:53

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

輝達執行長黃仁勳強調，台灣是 AI 革命的中心，輝達未來在台投資與支出將持續大幅增長，目前每年約 1,000 億美元，將朝 1,500 億美元邁進，業界看好，龐大的採購與研發支出將持續帶動台灣供應鏈蓬勃發展，尤其與輝達合作最密切的台積電將優先受惠。

‌



台積電先進產能目前已經各家 AI 晶片業者與雲端服務大廠的戰略資源，儘管產能持續擴增，但在大量 AI 晶片持續湧入下，傳出 3 奈米製程將在下半年調漲 15%，且明年還可能續漲 5-10%，將為台積電業績增添柴火。