台積電衝上2,360元、改寫新天價 市值61兆元締新猷
鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (28) 日再度發威，盤中衝上 44,936 點，再度締造新猷，權王台積電 (2330-TW)(TSM-US) 表現同樣亮眼，最高達 2,360 元，漲幅超過 2%，不僅改寫新紀錄，市值也同步登上新台幣 61 兆元的新高。
輝達執行長黃仁勳強調，台灣是 AI 革命的中心，輝達未來在台投資與支出將持續大幅增長，目前每年約 1,000 億美元，將朝 1,500 億美元邁進，業界看好，龐大的採購與研發支出將持續帶動台灣供應鏈蓬勃發展，尤其與輝達合作最密切的台積電將優先受惠。
台積電先進產能目前已經各家 AI 晶片業者與雲端服務大廠的戰略資源，儘管產能持續擴增，但在大量 AI 晶片持續湧入下，傳出 3 奈米製程將在下半年調漲 15%，且明年還可能續漲 5-10%，將為台積電業績增添柴火。
另外，台積電近期因調降員工分紅比例，引發部分員工反彈，董事長魏哲家親自向員工解釋，對員工照顧不變，今年員工分紅金額仍將維持強勁成長，增幅至少不低於去年水準 (30%)，並強調台積電盈餘分配主要聚焦三大面向，包括員工、股東與社會，近年將進一步加大對社會永續資源投入的比重、回饋台灣。
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