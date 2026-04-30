鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-30 14:30

三星電子周四 (30 日) 公布截至 2026 年 3 月 31 日的第一季度財報，受惠於全球人工智慧 (AI) 產業的蓬勃發展，三星的營業利潤與營收均創下歷史新高。

利潤與營收雙雙破紀錄

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根據財報數據，三星電子第一季合併營收達到 133.9 兆韓元，較上一季增長 43%，年增 69.2%。營業利潤則飆升至 57.2 兆韓元，較去年同期增長超過 750%，遠超市場預期。淨收入也展現出驚人的 474.3% 年增幅度，達到 47.23 兆韓元。

半導體事業 (DS 部門) 成為核心增長引擎

半導體部門是本次財報亮眼表現的主因，第一季貢獻了 81.7 兆韓元的營收與 53.7 兆韓元的營業利潤。

記憶體業務：

在技術領先地位與產品平均售價 (ASP) 上漲的推動下，記憶體業務創下了季度營收與利潤的歷史新高。三星成功應對了 AI 伺服器與數據中心對高價值產品的需求，並啟動了業界首創針對 NVIDIA Vera Rubin 平台的 HBM4 與 SOCAMM2 大規模銷售。

此外，三星在先進 HBM 產品的量產進度上已領先於 SK 海力士與美光等競爭對手。

代工與系統 LSI：

儘管代工業務因季節性因素獲利有所下降，但公司仍維持在高效能運算 (HPC) 領域的設計訂單，並持續推進 1.4 奈米與 2 奈米先進製程的研發與客戶拓展。

行動通訊與消費電子表現穩健

行動通訊 (MX)：

憑藉旗艦機型 Galaxy S26 系列的推出與高價值產品組合，MX 和網路業務實現了 38.1 兆韓元的營收與 2.8 兆韓元的利潤。

顯示面板 (SDC)：

雖然中小尺寸面板因季節性因素表現平淡，但大型 OLED 電競螢幕需求維持穩定，支撐了部門獲利。

未來展望：布局 AI 下半場與多元化發展