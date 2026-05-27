鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-27 19:13

程泰集團攜手新代 加速智慧製造與機器人整合布局。(鉅亨網資料照)

此次合作中，程泰集團將發揮工具機研發製造、高精度加工及全球市場服務經驗；新代科技則提供智慧自動化整合、工業機器人與智慧製造技術，雙方共同開發兼具彈性與效率的智慧製造解決方案，協助客戶提升生產效率、降低人力依賴，強化全球競爭力。

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程泰集團指出，本次雙方合作方案的核心優勢在於「高度一體化與標準化」，透過新代 CNC 控制器與機器人系統的深度融合，不僅省去繁瑣的現場連線與調校環節、大幅降低操作門檻 ，更縮短了專案交付時間；此外，標準化周邊模組與通用介面配件，能有效降低後續維護成本，將為程泰集團客戶創造更大價值。

新代科技表示，AI 與機器人技術正快速改變全球製造模式。雙方針對市場痛點推出「彈性智慧，滿足多變場景」解決方案，聚焦 CNC 取放自動化應用。該方案採用新代集團三軸協作機器人搭配線軌 (3+1 模式)，在保有核心性能下實現輕量化與小型化設計，可靈活對應少量多樣、快速換線的生產需求。