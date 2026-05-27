鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-27 16:20

根據泰國政府住房銀行周三 (27 日) 公布數據，泰國房地產市場在 2026 年第一季展現復甦跡象，交易量在政府刺激措施的帶動下有所增長。然而，受地緣政治緊張引發的能源衝擊影響，房市前景依然不明朗。

泰國房市復甦 但能源風險與購買力疲軟成隱憂(圖:shutterstock)

數據顯示，泰國第一季房產轉讓量較去年同期增長 11.2%，但轉讓價值僅微增 3.1%，這反映出消費者購買力疲軟，市場重心轉向低價住宅。與此同時，新發放的房貸金額增長 11.1%，達到約 1,220 億泰銖，顯示房貸市場在長期低迷後開始回升。

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外國買家的需求出現顯著下滑。第一季外國人公寓轉讓量與價值均較去年同期大幅下降約 17%。其中，中國買家的需求銳減，價值下降達 43%；相較之下，俄羅斯需求有所成長。外國人的投資活動主要集中在曼谷、春武里 (Chonburi) 及普吉島 (Phuket) 的高端市場。

儘管政府延長了房貸成數 (LTV) 放寬政策並實施減稅，但房市仍面臨多重挑戰，特別是受中東戰爭影響，能源與建築成本上漲，直接打擊家庭購買力。此外，泰國家庭債務佔 GDP 比重高達 86.7%，嚴重壓抑國內消費與成長。