馬斯克再拿下航空業大單 ！美國航空押注Starlink 逾500架客機將升級高速Wi-Fi

鉅亨網編譯許家華 2026-05-27 04:20

美國航空 (AAL-US) 周二 (26) 宣布，將在超過 500 架窄體客機上導入 Starlink 機上 Wi-Fi 服務，為 SpaceX 旗下衛星網路業務再添一筆大型航空客戶。此舉意味著馬斯克的衛星連網服務正持續擴大在全球航空市場的影響力。

（圖：REUTERS/TPG）

根據美國航空公布內容，公司計畫自明年初開始，在約 500 架空中巴士窄體機隊部署 Starlink 服務，涵蓋 A321neo 等機型。美國航空發言人表示，目前沒有立即調整波音機隊網路供應商的計畫，現有波音客機仍採用 Viasat 及 Panasonic Avionics 混合方案。

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事實上，美國航空今年 3 月時仍在評估 Starlink 與亞馬遜 (AMZN-US) 旗下低軌衛星計畫 Project Kuiper 中的 Leo 服務方案。最終選擇 Starlink，也使其成為另一家加入馬斯克衛星網路陣營的大型航空公司。

航空公司近年正加速改善機上網路服務，以吸引消費能力較高的旅客族群。過去機上網路常因速度緩慢、價格高昂及使用體驗不佳而遭到批評，但業者如今已將高速連線視為競爭關鍵。此外，航空公司也正評估利用個人化廣告等方式，開拓新的營收來源。

美國航空今年 1 月已率先向其常旅客計畫會員推出免費機上 Wi-Fi 服務，跟進聯合航空 (UAL-US)、達美航空(DAL-US) 等同業策略。

在競爭對手方面，達美航空今年 3 月宣布將採用亞馬遜低軌衛星網路方案，預計自 2028 年起部署於數百架客機。另一方面，聯合航空 (UAL-US)、西南航空(LUV-US) 及阿拉斯加航空 (ALK-US) 已陸續選擇 Starlink。其中阿拉斯加航空已於 2024 年完成與夏威夷航空的合併。