鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-27 08:30

倫敦證交所集團 (LSEG) 旗下指數供應商富時羅素 (富時羅素) 表示，根據新公布的快速納入 (fast-entry) 規則，馬斯克旗下的 SpaceX 符合加入羅素美國股票指數 (Russell U.S. Equity Indexes) 與富時全球股票指數系列 FTSE GEIS)的資格。

富時羅素今年 2 月提議，針對首次公開發行 (IPO) 的公司導入快速納入機制，並修改羅素美國股票指數的資格標準。

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根據富時羅素資料，SpaceX 的可投資市值估計約為 700 億美元，已超過兩項主要門檻，包括羅素美國前 500 大指數 (Russell Top 500)175 億美元的市值調整門檻，以及富時全球股票指數系列(FTSE GEIS) 快速納入機制 135 億美元的門檻。

SpaceX 上市案被視為近年最受矚目的 IPO 之一，也可能成為今年 IPO 熱潮的焦點。目前多家知名新創與創投支持企業，包括 OpenAI 與 Anthropic，也正在為各自的上市計畫鋪路。

由馬斯克創立的 SpaceX，據悉目標估值上看 1.75 兆美元，上市後可望被納入羅素前 50 大型股指數 (Russell Top 50)、羅素 200 大成長股(Russell Top 200) 與羅素 1000 指數。

此外，SpaceX 也可能被納入 FTSE GEIS 旗下多項全球指數，包括富時全球全市場指數系列 (FTSE Global All Cap Series)、富時全市場指數(FTSE All-World)、富時世界指數(FTSE World Index) 與富時全球總市值指數(FTSE Global Total Cap)。

不過富時羅素也提醒，目前評估主要依據 SpaceX 現階段提交的 S-1 文件與有限公開資訊，未來仍可能因後續申報文件而重新調整。