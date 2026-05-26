Uber豪擲116億美元收購德國Delivery Hero 機器人布局浮上檯面

鉅亨網編譯許家華 2026-05-27 07:30

全球外送市場整併浪潮持續升溫，叫車與配送平台優步 Uber Technologies (UBER-US) 傳出提出約 116 億美元收購德國外送平台 Delivery Hero (DHER-DE)，市場預期實際交易金額可能進一步提高。分析人士認為，這樁交易除了擴張全球市場版圖，也反映外送業者正積極布局自動化配送與人工智慧基礎建設，提前為下一個成長階段卡位。

（圖：Shutterstock)

Delivery Hero 上周末證實，已收到 Uber 提出每股 33 歐元的全面收購提案，依匯率換算約為 38.4 美元。消息曝光後，Delivery Hero 股價在德國 Xetra 交易所周二 (26 日) 上漲 3%，收報 38.75 歐元，以收盤價計算，公司市值約 114.2 億歐元，折合約 132.9 億美元，已高於 Uber 的初步報價，意味若交易持續推進，Uber 可能需要提高出價。

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另一方面，Uber 股價周二收跌 2.4%，顯示部分投資人對大型收購可能帶來的財務壓力及後續整合風險抱持審慎態度。

這項收購消息並非突然出現。近幾周以來，Uber 持續增持 Delivery Hero 股份，目前直接持有 19.5% 股權，並透過金融合約掌握額外 5.6% 持股，合計持股已超過 25%。

市場人士指出，此舉也可能帶有防禦性意味。外送龍頭 DoorDash (DASH-US) 先前傳出對 Delivery Hero 部分資產展現興趣，而 DoorDash 去年已完成收購英國外送平台 Deliveroo (ROO-GB)，交易金額約 39 億美元，藉此擴大歐洲市場布局。

過去疫情期間，居家消費需求大幅增加，吸引大量外送平台與新創公司投入市場，全球曾出現數十家競爭激烈的配送業者。然而疫情紅利消退後，市場環境迅速改變。由於外送產業本身利潤率偏低，加上創投資金近年大量轉向人工智慧與太空產業，中小型平台逐漸難以維持獨立經營能力。

分析師認為，市場正快速朝少數大型平台集中，規模經濟與網路效應的重要性持續提升。

更重要的是，外送平台如今正為下一個產業階段預做準備。業界普遍認為，自動駕駛技術、機器人配送與智慧物流將成為未來成長核心，若能降低人力成本並縮短配送時間，獲利能力可望大幅改善。

電子商務巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 本月稍早宣布，已在美國數十座城市推出 30 分鐘快速配送服務，涵蓋數千種生鮮商品與生活用品，被視為配送效率競賽進一步升級的重要訊號。

D.A. Davidson 分析師 Tom White 指出，若 Uber 成功完成對 Delivery Hero 的收購，將進一步強化其全球平台生態系統，尤其是在亞洲等國際成長市場，同時也能提升歐洲市場競爭優勢。