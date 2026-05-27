〈輝達員工大會〉台灣新總部2030年啟用 將容納4,000名員工

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-27 12:43

輝達 (NVDA-US) 今 (27) 日於北士科 T17、T18 基地舉辦台灣員工大會，執行長黃仁勳表示，輝達台灣新總部將承襲加州總部設計精神，預計 2026 年底動工、2030 年搬入，基地規劃約 70 萬平方英尺，可容納約 4,000 名員工。

輝達台灣員工大會影片。(鉅亨網記者魏志豪攝)

黃仁勳指出，輝達目前在台灣約有 1000 名員工，未來幾年將持續成長，新總部可容納約 4,000 名工程師與員工。他強調，台灣將成為輝達全球非常重要的據點，主因是輝達的生態系合作夥伴都在台灣，台灣也將在未來很長一段時間內，成為全球製造與科技電子製造樞紐。

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談及新總部設計理念，黃仁勳表示，這棟建築由長期合作的設計師姚仁喜操刀，設計核心是打造一棟具標誌性的建築，但其標誌性必須反映輝達的企業性格。整棟建築大量採用三角形、多邊形元素，並以「透明」為重要設計概念，呼應輝達作為平台公司的開放文化。

黃仁勳說，輝達之所以必須透明，是因為輝達是一家平台公司，光是公司自己知道策略方向並不夠，整個生態系都必須知道要做什麼，包括上游供應鏈、CUDA 平台與軟體開發者，以及協助建置 AI 基礎設施與 AI 資料中心的下游合作夥伴。

他進一步指出，如果輝達把所有策略都當成秘密，等到技術真正完成時就已經太晚，因此輝達很早就決定必須成為透明公司，讓全球生態系能夠信任並依賴輝達。黃仁勳也說，輝達如今已是全球打造各種產業的平台，若沒有透明、清楚的方向，以及實際落實願景，就不可能達成。

黃仁勳也分享，他不喜歡傳統辦公建築充滿電梯與停車場的設計，因為電梯象徵等待，而矽谷許多公司將大片土地用於停車場，讓空間被車子占據而非人。因此，輝達決定將停車空間放在建築下方，讓整個基地都能更完整地被人使用，同時新總部也將延續透明、符合公司靈魂與美學的設計。