鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-26 15:20

根據日本央行周二 (26 日) 公布的衡量指標，日本 4 月份核心通膨率已加速至 2.8%，高於 3 月份的 2.5%，並持續超越央行設定的 2% 目標。這項數據顯示日本潛在的通膨壓力正在強化，進一步支撐了日銀最快可能於下個月調升利率的觀點。

這項由日銀發布的新通膨指標，其關鍵在於剔除了一次性因素以及政府對教育與能源補貼的影響。相較於政府上周公布的 1.4% 官方基準核心 CPI，日銀的新指標反映出更為強勁的物價漲幅，被視為官員判斷基礎通膨趨勢及升息決策的重要參考。

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日銀副總裁冰見野良三表示，在實質利率維持極低水準的情況下，政策利率將隨著經濟、物價及金融形勢的發展繼續上升。

目前市場對於 6 月升息的預期十分濃厚。路透社調查顯示，近三分之二的經濟學家預計下個月將會升息，市場數據更顯示，日銀將短期政策利率從 0.75% 調升至 1% 的機率已達 80%。此外，由於中東衝突推升燃料成本，全球通膨環境依然嚴峻。

受到財政狀況擔憂及升息預期的影響，日本 10 年期公債殖利率上周一度升至 2.8%，創下 1996 年以來的新高。